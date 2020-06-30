الإمارات تسجل 421 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجرائها أكثر من 63 ألف فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.
وجرى الكشف عن 421 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 48,667 حالة وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية.
وأعلنت الوزارة عن وفاة شخص نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 315 حالة.
وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفي، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.. مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضمانا لصحة وسلامة الجميع.
كما أعلنت الوزارة عن شفاء 490 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 37,566 .
أكثر من 63 ألف فحص ضمن الخطط لتوسيع نطاق الفحوصات والكشف عن 421 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 48,667 حالة.#ملتزمون_يا_وطن#فيروس_كورونا_المستجد #كوفيد19#وزارة_الصحة_ووقاية_المجتمع_الإمارات— وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية - MOHAP UAE (@mohapuae) June 30, 2020