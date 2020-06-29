الإمارات: تسجل 449 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد19،

و أكدت الدكتورة آمنة الضحاك أن متوسط حالات الشفاء اليومية تجاوز 660 حالة، مشيدة بجهود فرق العمل في المؤسسات الصحية من أطباء وممرضين.وأعلنت الضحاك عن شفاء 665 حالة، ليبلغ العدد الإجمالي لحالات الشفاء 37,076 حالة، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة ليصل إجمالي الوفيات في الدولة إلى 314 حالة، في حين بلغ عدد الحالات التي ما زالت تتلقى العلاج في مؤسساتنا الصحية 10,856 حالة.

وشددت الضحاك على أن دولة الإمارات بمختلف مؤسساتها وبجهود فرق العمل كافة تواصل اتخاذ المزيد من الخطوات لعودة الأنشطة والحياة الطبيعية إلى وضعها الاعتيادي في جميع المجالات، منوهة إلى أن المرحلة الحالية مهمة وحرجة وتتطلب وعياً كبيراً وتعاوناً من كافة أفراد المجتمع.