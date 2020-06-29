الإمارات تسجل 387 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

27 يونيو / وام / عقدت حكومة الإمارات اليوم الإحاطة الإعلامية الدورية في إمارة أبوظبي لعرض أحدث المستجدات والتطورات المتعلقة بجهود مختلف مؤسسات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وضمان العودة التدريجية الآمنة في شتى مجالات الحياة.

و تناولت الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات خلال الإحاطة مستجدات الوضع الصحي وأعداد الحالات المرتبطة بمرض كوفيد 19، فيما استعرض المستشار سالم الزعابي، القائم بأعمال رئيس نيابة الطورائ والأزمات والكورارث بالنيابة العامة، مجموعة مهمة من التطورات التي يجب التعامل معها في أسرع وقت لاستكمال مسيرة التعافي الناحجة.

من جانبها أكدت الدكتورة آمنة الضحاك أن القيادة الإماراتية الرشيدة قدمت ولاتزال مختلف سبل الدعم لمكافحة الجائحة، معبرة عن فخرها وتقديرها الكامل للجهود الجبارة التي بذلتها فرق العمل كافة في خط الدفاع الأول.

وشددت على أنه مع العودة التدريجية للحياة الطبيعية يبقى الدور الأكبر و الأهم مرتكزا على وعي المواطن والمقيم للإلتزام بالتعليمات والاجراءات كونهما الأساس في استمرار النجاحات، والضمانة لعدم هدر وتضييع الجهود كافة التي بذلت خلال الفترة السابقة.

أكثر من 52 ألف فحص... وتسجيل 387 إصابة جديدة.

و شددت الضحاك على أن القطاع الصحي يواصل جهوده الرامية إجراء أكبر عدد من الفحوصات حيث تم إجراء 52,527 فحص جديد، كشفت عن تسجيل 387 إصابة جديدة تتلقى جميعها الرعاية الصحية و بذلك يصل إجمالي الحالات المسجلة في الدولة إلى 47,360 حالة.

قرابة 36 ألف حالة شفاء.

و أعلنت الضحاك شفاء 365 حالة ليبلغ العدد الإجمالي لحالات الشفاء 35,834 حالة .. فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة ليصل إجمالي الوفيات في الدولة إلى 311 حالة، في حين بلغ عدد الحالات التي ما زالت تتلقى العلاج في مؤسساتنا الصحية 11,215 حالة.

جهودا كبيرة وعمل متواصل تكللا بالإعلان عن انتهاء برنامج التعقيم الوطني.

من جانبه أكد المستشار سالم الزعابي أن الفترة الماضية شهدت جهودا كبيرة و عملا متواصلا بتكاتف سواعد المخلصين من مواطنين ومقيمين والتزامهم طيلة الفترة الماضية للحد من انتشار مرض كوفيد-19 وهو ما تكلل بإعلان انتهاء برنامج التعقيم الوطني والإجراءات المرتبطة به.

نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث تطبق قائمة الغرامات والجزاءات الإدارية .

و أضاف الزعابي أنه انطلاقا من حرص النيابة العامة على الحفاظ على تلك المكتسبات والنجاحات التي حققتها الدولة بقيادتها الرشيدة، تؤكد نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث بالنيابة العامة الاتحادية على سريان تطبيق قائمة الغرامات والجزاءات الإدارية الصادر بها قرار من النائب العام للدولة، والتي تم الاعلان عنها سابقا من خلال القنوات الرسمية.

و شدد الزعابي على ضرورة التزام جميع أفراد المجتمع بجميع الاجراءات والتدابير الاحترازية الصادرة من الجهات المعنية وأنه في حال مخالفة تلك الإجراءات سيطبق القانون وقائمة الغرامات والجزاءات الإدارية على المخالفين.. لافتا إلى وجود متابعة وتنسيق من قبل نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث مع الجهات المختصة لرصد المخالفات، لضمان التزام جميع أفراد المجتمع للحد من انتشار مرض كوفيد – 19.

رصد زيادة ملحوظة في المخالفات.

و نوه الزعابي إلى أن الجهات المختصة رصدت خلال الأيام القليلة الماضية و بعد الاعلان عن انتهاء برنامج التعقيم الوطني زيادة ملحوظة في المخالفات و التي تنم عن اللامبالاة و الاستهتار بالإجراءات والتدابير الوقائية وذلك بما يشمل عدم مراعاة مسافات التباعد الاجتماعي و عدم ارتداء الكمامات و إقامة التجمعات في الأماكن العامة و الخاصة و المنازل و المزارع و العزب .. مؤكدا أن مثل هذه الممارسات قد تؤدي إلى تبديد الجهود المبذولة في المرحلة السابقة والتقدم الذي أحرز للقضاء على مرض كوفيد-19.

و شدد الزعابي على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات الطبية أو القطنية، أو اللثام، في الأماكن المغلقة أو وسائل النقل العام أو المراكز التجارية، أو عند التجول سيرا في الأماكن العامة المفتوحة ذات الكثافة، وفي وسائل النقل الخاص وكذلك ارتداء الكمامات في أماكن العمل أو عند التنقل من مكان لآخر في السكنات العمالية المشتركة و مراعاة مسافات التباعد الاجتماعي بين الأشخاص في الأماكن العامة و داخل المراكز التجارية أو المطاعم أو المسابح أو الشواطئ أو ما في حكمها علاوة على منع التجمعات في الأماكن العامة والخاصة وفي المنازل والمزارع والعزب، محذرا المخالفين من التعرض للمسائلة القانونية وتغريمهم بالمبلغ المحدد عن كل مخالفة.

الزيارات العائلية مقصورة على أقارب الدرجة الأولى.

و حول الزيارات العائلية أكد الزعابي أنها محصورة في زيارة الأقارب من الدرجة الأولى فقط مع مراعاة التباعد الجسدي لاسيما مع كبار السن ومن يعانون من أمراض مزمنة.

و شدد على ضرورة الالتزام بقرارات الاستشفاء الالزامي للمصابين وإجراءات وتعليمات الحجر والعزل المنزلي، أو العزل في المنشآت الخاصة، وإعادة الفحص حسب التعليمات الصادرة من الجهات الصحية المعنية، والالتزام بتثبيت التطبيق الذكي لنظام التتبع الإلكتروني للحجر المنزلي و ضمان حمل الوسيلة الإلكترونية الذكية وحفظها من التلف أو الفقدان أو التعطل، موضحا أن عدم الالتزام بذلك يعرض للمساءلة القانونية والغرامة.

مضافعة الغرامة في حال التكرار.

وأوضج الزعابي أنه وفقا لقرار النائب العام ستضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة للمرة الثانية، وإحالة مرتكب المخالفة لنيابة الطوارئ والازمات والكوارث حال تكرارها للمرة الثالثة لتحريك الدعوى الجزائية وإحالته للمحكمة لمعاقبته وفقا للقوانين المعمول بها بالدولة، والتي تصل العقوبة فيها إلى الحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم، أو بإحداهما.

ولفت الزعابي إلى أن الإعلان عن انتهاء برنامج التعقيم الوطني يشكل خطوة مهمة على طريق العودة التدريجية وصولا للتخلص النهائي من هذه الجائحة، مهيبا بأفراد المجتمع كافة من مواطنين و مقيمين الالتزام الكامل بالقرارات والتعليمات الصادرة من الجهات المعنية للحفاظ على الصحة العامة وسلامة المجتمع.

و في نهاية الإحاطة أكدت الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي أن الإعلان عن انتهاء برنامج التعقيم الوطني والعودة لممارسة الأنشطة لايعتبر عودة كاملة للحياة الطبيعية بل عودة تدريجية مصحوبة بالحذر والحرص وتطبيق الاجراءات الاحترازية.. مشددة على أن كل فرد في دولة الإمارات مسؤول عن حماية نفسه إلى جانب أجهزة ومؤسسات الدولة، لاسيما في ظل ما تعلمناه خلال الفترة الماضية من أن الصحة نعمة لا تقدر بثمن.