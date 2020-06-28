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الأحد 28 Jun 2020 07:00 م

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وزارة الصحة السعودية تحذر من ارتفاع في منحنى نمو العدوى بفيروس كورونا المستجد

آخر أخبار كورونا المستجد ، تسجيل 3989 اصابة جديدة ومتحدث وزارة_الصحة: في الأيام الأخيرة نلاحظ ارتفاعاً قليلاً في منحنى نمو العدوى؛ مما يدعونا إلى الحذر أكثر.

وزارة الصحة السعودية تحذر من ارتفاع في منحنى نمو العدوى بفيروس كورونا المستجد

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 28 يونيو 2020، تسجيل 3989 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 182493 حالة .

وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 2627 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 124755 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 40 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 1551 حالة وفاة.

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