وزارة الصحة السعودية تحذر من ارتفاع في منحنى نمو العدوى بفيروس كورونا المستجد

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 28 يونيو 2020، تسجيل 3989 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 182493 حالة .

وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 2627 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 124755 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 40 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 1551 حالة وفاة.