بنك سويسكوت الشرق الأوسط يؤمن فرص الاستثمار بشركات تطور لقاحات وعلاج وباء كوفيد-19

أعلن سويسكوت البنك السويسري المعروف في الخدمات المصرفية والتداول عبر الإنترت، عن شهادة جديدة للتداول تسمح للمستثمرين أن يقوموا بشكل نشط بدعم الشركات في محاربتها وباء كوفيد-19.

ويقول البنك في بيان إن شهادة الاستثمار الدوائية من سويسكوت تتيح لعملائها الاستثمار في مجموعة شاملة ومتنوعة من شركات الأدوية والتكنولوجيا الحيوية الرائدة في العالم التي تبحث عن حلول لوضع حد للوباء، وهي متاحة للمستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال سويسكوت الشرق الأوسط المحدود Swissquote MEA Ltd.



وتعليقاً على الإعلان، قال دينو إيبريتش، نائب الرئيس في سويسكوت الشرق الأوسط المحدود: "لا شك في أنّ عام 2020 سيدخل التاريخ على أنّه عام الكوفيد-19. وما بدا في البداية على أنه وباء صغير يقتصر على الصين انتشر منذ ذلك الحين في جميع أنحاء العالم، مؤثراً بشكل خطير في المجتمعات والاقتصادات، كما أثر بشكل كبير في أسلوب حياتنا. وفي حين يشعر معظمنا بالعجز في مواجهة كل هذه الأحداث، يمكن لعملائنا الآن الاستفادة من فرصة دعم المساعي الهادفة إلى مكافحة فيروس كورونا عن طريق الاستثمار في الشركات التي تبحث عن حلول له".



لقد شهد العالم ثورة غير مسبوقة في مجال البحث والتطوير الدوائي العالمي في ما يتعلّق بكوفيد-19. وحالياً تتمّ مراجعة أكثر من 330 دراسة سريرية و80 مرشحاً للقاح، في حين تعمل كبرى شركات الأدوية والتكنولوجيا الحيوية في جميع أنحاء العالم على إيجاد دواء للتمكّن من السيطرة على كوفيد-19 أو القضاء عليه. ومع شهادة الاستثمار الدوائية، يمكن لعملاء سويسكوت الآن الاستثمار في أداء الشركات التي تعمل بجدية على الأدوية لمكافحة فيروس كورونا من خلال تطوير اللقاحات أو العلاجات.



وتتيح هذ الشهادة الفرصة أمام العملاء لتنويع استثماراتهم ويتم تداولها في بورصة الأسهم السويسرية الرائدة "SIX" بتكاليف معاملات ثابتة لعملاء سويسكوت الشرق الأوسط المحدود.