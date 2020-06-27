الإمارات : تسجيل 387 إصابة جديدة بكورونا





وتسجيل 365 حالة شفاء جديدة من مرض كوفيد19، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء في الدولة إلى 35,834 حالة.

ووفاة شخص من المصابين بمرض كوفيد19، وبذلك يصل إجمالي الوفيات في الدولة إلى 311 حالة.

ويبلغ إجمالي حالات الإصابة بمرض كوفيد19 والتي ما زالت تتلقى العلاج في الدولة 11,215 حالة حتى الآن.