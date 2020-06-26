الإمارات: 410 إصابات جديدة بفيروس كورونا

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أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إجراء أكثر من 49 ألف فحص "كورونا" ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات.
أبوظبي-وامالتاريخ: 26 يونيو 2020-- أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إجراء أكثر من 49 ألف فحص "كورونا" ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات.
وكشفت الوزارة عن تسجيل 410 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" و304 حالة شفاء وحالتي وفاة.
آخر الإحصائيات حول إصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الإمارات
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The latest update of Coronavirus (Covid 19) in the UAE#ملتزمون_يا_وطن#فيروس_كورونا_المستجد #كوفيد19#وزارة_الصحة_ووقاية_المجتمع_الإمارات#coronavirus#covid19#mohap_uae pic.twitter.com/pMRcnnncmo— وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية - MOHAP UAE (@mohapuae) June 26, 2020