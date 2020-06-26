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الجمعة 26 Jun 2020 11:45 م

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الإمارات: 410 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إجراء أكثر من 49 ألف فحص "كورونا" ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات.

الإمارات: 410 إصابات جديدة بفيروس كورونا

   أبوظبي-وامالتاريخ: 26 يونيو 2020--  أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إجراء أكثر من 49 ألف فحص "كورونا" ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات.

وكشفت الوزارة عن تسجيل  410 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" و304 حالة شفاء وحالتي وفاة.

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