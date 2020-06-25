أكثر من 20 مليون أمريكي ربما أصيبوا بفيروس كورونا





وأضاف المسؤولون أن هذا التقدير الذي توصلت إليه المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يستند إلى فحوص الأمصال المستخدمة لرصد الأجسام المضادة التي تظهر ما إذا كان الشخص قد أصيب بالمرض.

وقال المسؤولون في تصريحات لمجموعة صغيرة من الصحفيين مساء يوم الأربعاء إن التقدير يعتمد على ناتج ضرب عدد الحالات المعروفة، الذي يتراوح بين 2.3 و2.4 مليون حالة، في متوسط معدل الأجسام المضادة الذي أظهرته اختبارات الأمصال.

وإذا كان هذا صحيحا، تكون نسبة الوفيات الناجمة عن المرض في الولايات المتحدة أقل مما يُعتقد. وسجلت البلاد وفاة أكثر من 120 ألف أمريكي بسبب الفيروس منذ بدء تفشي الوباء في وقت سابق من العام.

وسجلت الولايات المتحدة 36 ألف حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، المرض الناجم عن الفيروس، يوم الأربعاء، وهو ما يكاد يصل إلى المستوى القياسي المسجل في 24 أبريل نيسان وبلغ 36426 حالة. وتتركز الحالات الجديدة في ولايات نجت من شدة التفشي في البداية أو تحركت مبكرا لرفع القيود التي تهدف لكبح انتشار الفيروس.