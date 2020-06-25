السعودية تسجل 3372 حالة اصابة بفيروس كورونا المستجد

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 25 يونيو 2020، تسجيل 3372 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 170639 حالة .
وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 5085 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 117882 حالة ولله الحمد.
#الصحة تعلن عن تسجيل (3372) حالة إصابة جديدة بفيروس #كورونا الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (41) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (5085) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (117,882) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/SbTZXWGngr— و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) June 25, 2020
وأكدت "الصحة" تسجيل 41 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 1428 حالة وفاة. وقالت الوزارة: الحالات النشطة بلغت 51329، فيما ارتفعت الحالات الحرجة إلى 2206.
التزامك يحميك بإذن الله، لذلك قبل تدخل أي مطعم تأكد من الإجراءات التالية⬇️
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