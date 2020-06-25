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الخميس 25 Jun 2020 05:00 م

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السعودية تسجل 3372 حالة اصابة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 25 يونيو 2020، تسجيل 3372 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 170639 حالة .

السعودية تسجل 3372 حالة اصابة بفيروس كورونا المستجد

وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 5085 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 117882 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 41 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 1428 حالة وفاة. وقالت الوزارة: الحالات النشطة بلغت 51329، فيما ارتفعت الحالات الحرجة إلى 2206.

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