هل تؤمن الكمامات منزلية الصنع حماية فعلا من فيروس كورونا؟ خبير يوضح التفاصيل

لا تكفي طبقة واحدة من القماش لعمل كمامة أو قناع صحي تؤمن وقاية بعض الكمامات الزرقاء التي تبدو رقيقة تحتوي على غلاف كتيم تم صهره (meltblown fabric) كي يقدم أقل نفوذية لمنع دخول الفيروسات.

وبسؤال جيمس عن الفرق بين الكمامات القماشية المصنعة منزلياً والكمامات الواقية المعتمدة والمنتجات منخفضة الجودة من الكمامات ثلاثية الطبقات التي تتوفر في السوق، يشير بالقول:" لا مجال للمقارنة هنا، إذ أن الكمامات المعتمدة من الجهات الحكومية العالمية قد خضعت إلى اختبارات صارمة أثبتت فاعليتها في حماية المستخدمين من فيروس كورونا المستجد. فحتى الكمامات التي تتضمن طبقة لتنقية الهواء لا جدوى منها في حال كان قطر ثقوبها أكبر من جزيء الفيروس.

وانطلاقاً من خبرتنا واستخدامنا لأفضل تقنية لتعقيم المنسوجات، يمكنني القول بأن تطوير منتج مريح ومثبت علمياً على الحماية من فيروس كوفيد-19 في الوقت ذاته ليس بالمهمة السهلة. وقد أردنا أن نرتقي بالكمامات نحو مستوى جديد مع فاين جارد والقماش المستخدم الخالي من المواد الكيميائية، والذي يتم معالجته بتقنية تعقيم متخصصة، للقضاء على البكتيريا والفيروسات والفطريات على المستوى الجزيئي بكل فعالية.



بالإضافة إلى ذلك، فقد عدّلت منظمة الصحة العالمية مؤخراً توصياتها بشأن ارتداء الكمامات في الأماكن العامة مشيرةً إلى أن الكمامة ثلاثية الطبقات هي الحل الأمثل. كما أشارت المنظمة إلى أن مرض كوفيد-19 يمكن أن ينتقل نتيجة التواصل بين أشخاص يعانون من الأعراض وأشخاص لا يستخدمون معدات الوقاية الشخصية الفعالة. باختصار، بات تَوفّر كمامة مثبتة الفاعلية في الحد من انتشار الفيروسات أكثر أهمية اليوم من أي وقت مضى.

وردا على سؤال أريبيان بزنس حول معايير الجودة والحماية التي توفرها الكمامات القماشية التي تقدمها الشركة؟ وهل أصبحت إعادة تدوير الكمامات مسـألة ملحّة اليوم؟

يشير قائلا:"فضلاً عن الطبقة المعقمة، فإن كمامات فاين جارد منسوجة ومصممة خصيصاً لتدوم طويلاً ويتم إعادة استخدامها وغسلها ثلاثين مرة، وبالتالي تختلف تماماً عن كمامات تنقية الهواء اليومية N-95 والمخصصة للاستخدام مرة واحدة والمنتشرة في جميع أنحاء العالم. لا شك بأن العناية بالصحة والسلامة أمر مهم في أوقات الأزمات، ولكن من الضروري أيضاً النظر إلى المستقبل القريب بعين المسؤولية، أي مرحلة ما بعد كورونا. فمعدل استهلاكنا للكمامات المخصصة للاستخدام مرة واحدة قد يضعنا أمام وضع أسوأ بعد التعافي من الوباء. إذ سينتهي المطاف بتريليونات من هذه الكمامات في مكبات النفايات والمحيطات، والعديد منها مصنوع من مواد غير قابلة للتحلل مثل البلاستيك غير المنسوج. وهي بدورها تحتوي على مادة البولي بروبيلين والكثير من مسببات الأمراض الخطيرة التي تتحلل ببطء لتنتهي في سلاسل غذائية للعديد من أنواع الحيوانات."

ويضيف قائلا:" في المقابل، تتمتع كمامة فاين جارد القابلة لإعادة الاستخدام بفاعلية تدوم لمدة عام كامل بفضل تقنية ليفينج جارد "Livinguard"، في حين تدوم لعامين في حال توافر نظام فلترة N95 فيها، ، وهو ما يعادل 1095 كمامة مخصصة للاستخدام مرة واحدة. وبالتالي، تعتبر فعالة من الناحية الاقتصادية، إذ لا تتعدى تكلفتها في اليوم الواحد الـ 0.05 دولار وذلك تبعاً لمدة استخدام الكمامة وعدد مرات غسلها.



وبسؤال أريبيان بزنس عن التحديات الراهنة في مجال الخدمات اللوجستية وغيرها من ظروف السوق، يوضح بالقول:"لقد تأثرت سلاسل التوريد العالمية بشكل كبير منذ أن طبقت الحكومات حول العالم إجراءات إغلاق صارمة وقيدت أو أوقفت عمليات الاستيراد والتصدير، مما شكل أكبر تحدٍ بالنسبة للمصنعين الإماراتيين الذين يعتمدون على مواد مستوردة من الخارج. أما التحدي الأكبر بالنسبة لنا كمجموعة فاين فهو مواكبة الطلب على الكمامات، لأننا وبكل صراحة نشهد طلباً متزايداً بالكاد نستطيع مواكبته. فالكمامات التي تصل من مصنعنا في عجمان كل يوم تنفذ بالكامل في غضون ساعتين أو ثلاث. لذا بات من أولوياتنا تلبية أكبر عدد ممكن من الطلبات بأسرع ما يمكن في ظل الظروف الراهنة، بالإضافة إلى العمل على الارتقاء بعملياتنا الإنتاجية الخاصة بالكمامات نحو مستويات جديدة.

1. يشغل جيمس مايكل لافيرتي منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة فاين الصحية القابضة، إحدى المجموعات الرائدة في مجال الصحة والمنتجة لكمامات فاين جارد المضادة للجراثيم والفيروسات والمتوفرة في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك الإمارات والمملكة العربية السعودية والأردن ومصر.

ويوضح سبب تصنّيع كمامات وقفازات قابلة لإعادة الاستخدام بدلاً من تلك المخصصة للاستخدام مرة واحدة؟ ولماذا اتجهت الشركة نحو تصنيع الكمامات والقفازات القابلة لإعادة الاستخدام تحديداً، ويقول:" تمثل مجموعة فاين الصحية القابضة إحدى أكبر العلامات في قطاع السلع الاستهلاكية سريعة الدوران واسماً رائداً في مجال العافية والصحة، لذا تلتزم بتقديم منتجات مصممة لتحسين حياة المستهلكين، حيث دأبنا على توفير حلول صحية ترتقي بمعايير السوق على مدى أكثر من 60 عاماً لنصبح علامة بارزة تحظى بثقة المستهلك.

لقد قمنا بالتعاون مع شركة ليفينج جارد "Livinguard" السويسرية المتخصصة في التكنولوجيا الحيوية لتطوير منتجات صحية باستخدام تقنيتها الخاصة المصممة للقضاء على الجراثيم لفترة طويلة من الزمن. واكتشفنا من خلال الاختبارات والتجارب المكثفة مدى فاعلية هذه التقنية عند استعمالها في الأقمشة، لذا أطلقنا كمامة فاين جارد لحماية الأفراد منذ بدء انتشار جائحة كوفيد-19 استناداً إلى أسس علمية ومنطقية.

وباعتبارنا شركة مصنعة لمنتجات الورق الصحية، فقد تواصلت معنا جهات عديدة بشأن إنتاج كمامات ورقية مخصصة للاستخدام مرة واحدة. ورغم إدراكنا للأرباح التي تنطوي عليها العملية، إلا أن الجانب المادي لم يكن أولوية بالنسبة لنا، إذ ركزنا على جانب بالغ الأهمية وهو أن الاستخدام الشخصي للكمامات غير القابلة للتحلل الحيوي يزيد من معدل استهلاك الفرد للبلاستيك بمقدار ثمانية أضعاف. فلو تجولنا في أي مدينة حول العالم الآن على الأغلب سنرى كميات كبيرة من النفايات التي تتكون من كمامات وقفازات مخصصة للاستخدام مرة واحدة. ولذا يجب أن نتذكر مسؤوليتنا تجاه العالم والبيئة. وهذا هو الدافع الرئيسي وراء قرار مجموعة فاين الصحية القابضة بإنتاج كمامات وقفازات قابلة لإعادة الاستخدام بدلاً من منتجات مخصصة للاستخدام مرة واحدة.

2. كم تبلغ قدراتكم التصنيعية حالياً؟ وأين توزعون منتجاتكم؟

محلياً، لدينا مصنع في إمارة عجمان يزود متاجر التجزئة والصيدليات في الإمارات وتجار التجزئة عبر الإنترنت بثمانية آلاف كمامة فاين جارد يومياً، تشكل جزءاً مما يزيد عن 30 ألف وحدة يتم إنتاجها يومياً لتزويد أسواق فاين في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك أسواق الأردن والمملكة العربية السعودية ومصر.

ومع ذلك، نجد أن الطلب على الكمامات بلغ أعلى معدلاته وبات المستهلكون ينشدون كمامات فعالة وعالية الجودة، ما شكل محركاً أساسياً لتوجهنا نحو زيادة معدل الإنتاج إلى 50 ألف وحدة في اليوم.