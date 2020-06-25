أبو ظبي: استمرار تقييد الدخول إلى الإمارة، باستثناء الفئات المصرح لها

أعلن مكتب أبو ظبي الإعلامي استمرار تقييد الدخول إلى إمارة أبوظبي، و يسمح التنقل بحرية بين مدن امارة ابوظبي طوال اليوم .

ويستثنى من منع دخول الإمارة نقل البضائع بكل أنواعها والبريد، وحملة التصاريح المسبقة، مع السماح بالخروج من الإمارة دون تصريح. ويستمر منع دخول العمالة غير المقيمة في الإمارة إليها.

تبدأ اليوم حملة تعقيم صناعية غياثي في منطقة الظفرة، والتي تشمل إجراء فحوصات مجانية للعمالة المقيمة للكشف عن فيروس "كوفيد-19". وتقوم دائرة الصحة بتنفيذ الحملة بالشراكة مع الجهات المختصة. pic.twitter.com/Oigm8pXslz— مكتب أبوظبي الإعلامي (@admediaoffice) June 24, 2020

من جانب آخر، أشار مكتب أبو ظبي الإعلامي إلى "البدء بحملة تعقيم صناعية غياثي في منطقة الظفرة، والتي تشمل إجراء فحوصات مجانية للعمالة المقيمة للكشف عن فيروس "كوفيد-19". وتقوم دائرة الصحة بتنفيذ الحملة بالشراكة مع الجهات المختصة. ويستمر نشاط الأعمال التجارية أثناء تنفيذ الحملة في المنطقة، مع تقييد حركة الدخول والخروج من وإلى المنطقة المستهدفة. ولن يتم اتخاذ أية إجراءات قانونية بحق المخالفين لشروط الإقامة حيث أن الأولوية هي سلامة الجميع والحد من انتشار المرض."