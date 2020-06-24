الإمارات تنهي إجراءات التعقيم الوطني وتسمح بحرية الخروج في كل الأوقات

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الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث: السماح بحرية الخروج والعودة لكافة أفراد المجتمع طوال اليوم بدون تقييد اعتباراً من اليوم الأربعاء 24 يونيو.
وأعلن الدكتور سيف الظاهري، المتحدث الرسمي في الهيئة الوطنية لإدارة الطواري والأزمات والكوارث عن اكتمال وانتهاء #برنامج_التعقيم_الوطني في مختلف أرجاء دولة #الإمارات.
التفاصيل تباعاً.
الهيئة الوطنية لإدارة #الطوارئ_والأزمات والكوارث: السماح بحرية الخروج والعودة لكافة أفراد المجتمع طوال اليوم بدون تقييد اعتباراً من اليوم الأربعاء 24 يونيو.— NCEMA UAE (@NCEMAUAE) June 24, 2020