الإمارات تنهي إجراءات التعقيم الوطني وتسمح بحرية الخروج في كل الأوقات

وأعلن الدكتور سيف الظاهري، المتحدث الرسمي في الهيئة الوطنية لإدارة ⁧الطواري والأزمات‬⁩ والكوارث عن اكتمال وانتهاء ⁧‫#برنامج_التعقيم_الوطني‬⁩ في مختلف أرجاء دولة ⁧‫#الإمارات‬⁩.

التفاصيل تباعاً.

الهيئة الوطنية لإدارة #الطوارئ_والأزمات والكوارث: السماح بحرية الخروج والعودة لكافة أفراد المجتمع طوال اليوم بدون تقييد اعتباراً من اليوم الأربعاء 24 يونيو.— NCEMA UAE (@NCEMAUAE) June 24, 2020