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الأربعاء 24 Jun 2020 10:45 م

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الإمارات تنهي إجراءات التعقيم الوطني وتسمح بحرية الخروج في كل الأوقات

الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث: السماح بحرية الخروج والعودة لكافة أفراد المجتمع طوال اليوم بدون تقييد اعتباراً من اليوم الأربعاء 24 يونيو.

الإمارات تنهي إجراءات التعقيم الوطني وتسمح بحرية الخروج في كل الأوقات

وأعلن الدكتور سيف الظاهري، المتحدث الرسمي في الهيئة الوطنية لإدارة ⁧الطواري والأزمات‬⁩ والكوارث عن اكتمال وانتهاء ⁧‫#برنامج_التعقيم_الوطني‬⁩ في مختلف أرجاء دولة ⁧‫#الإمارات‬⁩.
التفاصيل تباعاً.

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