قصة كمامتين، الأولى حصلت موافقة الإف دي إي والثانية حصلت على إعجاب الجمهور



ويعتمد بلفروا على استخدام حجرة صغيرة لالتقاط الصور وبرنامج وتطبيق عبر الهواتف المحمولة، لانتاج الكمامات المصنوعة خضيصا لكل شخص حسب وجهه“. وبعد تقديم طلب للحصول على الكمامة، يُرسل إلى الزبائن رابط ينقلهم إلى تطبيق يتيح لهم التقاط صورة للوجه وإرسالها إلى الموقع الإلكتروني للشركة. وبعد ذلك بأيام قليلة تصل الكمامة المطبوع عليها ملامح النصف الأسفل من الوجه إلى المستخدم عبر البريد. وقال بلفروا إن سعر هذه الكمامة يصل إلى 19.99 يورو (22.60 دولار) ويمكن غسلها واستخدامها لما يتراوح بين ثمان وعشر مرات.



أما كمامة ليف LEAF فهي قناع طبي شفاف حصل على موافقة هيئة الغذاء والدواء الامريكية لتحصل على شهادة معيار N99 أي أنها تلتقط 99% من الجسيمات بالغة الصغر عند تنقية الهواء الذي نتنفسه من خلال فلتر يصبح لدى ارتداءها عند الذقن (بفلتر دقيق من معيار N99+ HEPA\HEPA-Carbon).

كما أن ليف- التي لا تزال بموقع التمويل الجماعي indiegogo تتمتع بمزايا التنقية الذاتية من خلال ضوء فوق الأشعة البنفسجية فيها. نعم تساءلت أنا أيضا عن تأثر اللون الشفاف بالشهيق والزفير، ولم تغفل هذه الناحية فلن تغبش هذه الكمامة من خلال ميزة تمنع تكثف الهواء على أسطحها المصنوعة من السيليكون.

ويبدو أن الأطباء في المستقبل سيسعون وارء هذه الكمامة فهي تسمج بالتعرف على الوجه لفك قفل الهواتف الجوال مثلا فضلا عن تصميمها بثلاثة خيارات الأول ذاتية التعقيم بالأشعة فوق البنفسجية، Leaf UV ، والثانية بتنقية دقيقة جدا بمعيار هيبا Leaf HEPA، والخيار الثالث بمواصفات Leaf PRO التي تتيح كشف جودة الهواء من خلال تطبيق للجوال. تأتي هذه الكمامة باربع قياسات تناسب الأطفال والكبار بسعر 49 دولار للوحدة.