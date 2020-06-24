الإمارات تسجل 450 إصابة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات، الدكتورة فريدة الحوسنى، عن إجراء 44,291 فحص جديد، كشف فيها عن 450 حالة إصابة جديدة بمرض كورونا فيروس المستجد (كوفيد19)، وبذلك يصل إجمالي الإصابات في الدولة إلى 46,133 حالة.

كما اعلنت عن تسجيل 702 حالة شفاء جديدة من مرض كوفيد19، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء في الدولة إلى 34,405 حالة.

وأعلنت عن وفاة شخصين من المصابين بمرض كوفيد19، وبذلك يصل إجمالي الوفيات في الدولة إلى 307 حالة.

إجراء 44,291 فحص جديد، والكشف عن عن 450 حالة إصابة جديدة بمرض #كوفيد19، وبذلك يصل إجمالي الإصابات المسجلة في الدولة إلى 46,133 حالة.— UAEGov (@uaegov) June 24, 2020

وأشار الدكتور سيف الظاهري المتحدث الرسمي من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، خلال الإحاطة الإعلامية الدورية للتعريف بآخر المستجدات والحالات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد في الدولة بالقول" : نشدد على استمرار منع التجمعات العامة و تجنب الزيارات العائلية لضمان صحة و سلامة الجميع و الالتزام بالتباعد الاجتماعي و ارتداء الكمامات والقفازات عند الخروج من المنزل.

وأضاف:" سيتم تطبيق القانون بكل حزم على كل من يخالف حرصاً على المصلحة العامة وأمن أفراد المجتمع، و التأكيد على ضرورة الالتزام بالحد المسموح به في السيارة الواحدة وهو 3 أشخاص ويستثنى من ذلك السيارات التي تضم أفراداً من أسرة واحدة، كما يجب ارتداء الكمامة في حال تواجد أكثر من شخص في السيارة.

وحول تجارب اللقاح أشارة الدكتورة فريدة بالقول" : نجح اللقاح في اجتياز المرحلتين الأولى و الثانية من التجارب دون أن يتسبب في أية آثار ضارة حيث وصلت نسبة المتطوعين الذين تمكنوا من توليد أجسام مضادة بعد يومين من الجرعة إلى وأضافت : اللقاح في المرحلة الثالثة ولا يزال قيد الاختبار والتجارب ، وسيتم إطلاع الجمهور على آخر النتائج في وقت لاحق.

واختتمت بالقول:" في حال ثبتت سلامة وفعالية اللقاح طوال التجارب السريرية حينها يتم اعتبار اللقاح ناجحاً ويتم الانتقال لمرحلة التصنيع على نطاق واسع."