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الأربعاء 24 Jun 2020 01:30 م

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السعودية تسجل 3123 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا المستجد

آخر أخبار فيروس كورونا المستجد: الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (3123) حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧#كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (41) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (2912) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (112,797)

السعودية تسجل 3123 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا المستجد

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء 24 يونيو 2020، تسجيل 3123 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 167267 حالة .

وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 2912 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 112797 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 41 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 1387 حالة وفاة.

وكشف التقرير اليومي أن عدد الحالات النشطة بلغ 53083 فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 2129 حالة .

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