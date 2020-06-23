السعودية تسجل 3139 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد





وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 4710 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 109885 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 39 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 1346 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة 52913 حالة فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 2122 حالة .

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (3139) حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧#كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (39) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (4710) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (109,885) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/1Jlgs9RI2Y— و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) June 23, 2020

ودعت الوزارة خلال المؤتمر الصحفي إلى الالتزام بقواعد وعادات جديدة عند الذهاب إلى المساجد مثل الوضوء في المنزل وأخذ أغراضه الشخصية معه مثل السجادة والمصحف أو القراءة من الجوال، وتغطية الأنف والفم، كذلك الابتعاد عن التزاحم عند الدخول وعند الخروج في كل الحالات.

كما لفت المتحدث باسم وزارة الصحة إلى تجنب المصافحة والاكتفاء في السلام وهي قمة الاحترام وتقدير وكسب الأجر والمثوبة لما هو خير للجميع.