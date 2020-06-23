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الثلاثاء 23 Jun 2020 05:30 م

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السعودية تسجل 3139 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد

آخر أخبار فيروس كورونا المستجد: أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الثلاثاء 23 يونيو 2020، تسجيل 3139 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 164144 حالة .

السعودية تسجل 3139 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد


وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 4710 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 109885 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 39 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 1346 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة 52913 حالة فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 2122 حالة .

ودعت الوزارة خلال المؤتمر الصحفي إلى الالتزام بقواعد وعادات جديدة عند الذهاب إلى المساجد مثل الوضوء في المنزل وأخذ أغراضه الشخصية معه مثل السجادة والمصحف أو القراءة من الجوال، وتغطية الأنف والفم، كذلك الابتعاد عن التزاحم عند الدخول وعند الخروج في كل الحالات.

كما لفت المتحدث باسم وزارة الصحة إلى تجنب المصافحة والاكتفاء في السلام وهي قمة الاحترام وتقدير وكسب الأجر والمثوبة لما هو خير للجميع.

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