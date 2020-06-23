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الثلاثاء 23 Jun 2020 04:30 م

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الإمارات تسجل 380 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أنها تجري أكثر من 40 ألف فحص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات وقالت إنها كشفت عن 380 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و657 حالة شفاء وحالتي وفاة

الإمارات تسجل 380 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن زيادة نطاق فحوصات الكشف عن كورونا المستجد، ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية أنه تماشيا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد /كوفيد 19/ والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة إجراءها أكثر من 40,000 فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 380 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 45,683 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة مصابين اثنين نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 305 حالات .

وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، وأهابت بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضمانا لصحة وسلامة الجميع.

وأعلنت الوزارة عن شفاء 657 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/ وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 33,703 .

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