إخلاء سوق ألماني وإدخال موظفين للمستشفى بسبب فاكهة دوريان

يبدو أن فاكهة دوريان التي يثار الجدل حولها تسببت بذعر كبير في مركز بريدي في شفاينفورت البافارية في ألمانيا بعد أن أدخل 12 من الموظفين في مركز بريدي للمستشفى بحسب صحيفة محلية.

وساد هلع بعد تنشق الموظفين رائحة مشبوهة أدت إلى انتشار الذعر وإخلاء 60 شخصا من المركز البريدي ليتبين أن صندوقا فيه فاكهة دوريان انبعثت منه رائحة الفاكهة النفاذة وراء الحادث.

ونقلت صحف محلية أن 4 حبات من فاكهة دوريان كانت وراء انبعاث الرائحة التي تسببت بذعر لدى الموظفيين مما دفعهم للاتصال بالشرطة بعد إدخال بعضهم إلى المستشفى.

وجرى استدعاء الشرطة والمطافئ وخدمات الطوارئ للمكان ليتبين لاحقا أن طردا بريدي أرسله شخص في تايلند لصديقه كان يحوي الفاكهة التي تنبعث منها رائحة قريبة من رائحة البصل لكنها أشد نفاذا.

وتتكر الحوادث المرتبطة بهذه الفاكهة المثيرة للجدل والتي يمنع ادخالها لبعض المباني بل يمنع دخول من تناولها عقب حوادث كثيرة كان أهمها في اكتوبر الماضي حين اضطر قائد طائرة تابعة لشركة كندية إلى ارتداء أقنعة الأكسجين والهبوط اضطرارياً بعد فترة وجيزة من إقلاع رحلتهم بعد انتشار رائحة كريهة في الطائرة تبين بعد ذلك أن مصدرها هو شحنة من فاكهة الدوريان الآسيوية.

وتحظى فاكهة دوريان المعروفة برائحتها اللاذعة الكريهة وأسعارها المرتفعة، بشعبية واسعة في جنوب شرقي آسيا، فهناك فريق يحب تناولها ويعتبرها ألذ فاكهة في العالم وفريق آخر يرتعد من رائحتها النفاذة والتي تدفع ببعض الفنادق وشبكات النقل العام في مختلف أنحاء آسيا إلى حظرها ومنع دخول من تناولها مع تحذيرات ويافطات تلفت إلى ذلك في أماكن كثيرة.

