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الأثنين 22 Jun 2020 09:45 م

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الإمارات تسجل 378 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد19

إجراء أكثر من 40 ألف فحص جديد، والكشف عن عن 378 حالة إصابة جديدة بمرض ⁧ #كوفيد19⁩، وبذلك يصل إجمالي الإصابات المسجلة في الدولة إلى 45,303 حالة.

الإمارات تسجل 378 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد19

إجراء أكثر من 40 ألف فحص جديد، والكشف عن عن 378 حالة إصابة جديدة بمرض ⁧ #كوفيد19⁩، وبذلك يصل إجمالي الإصابات المسجلة في الدولة إلى 45,303 حالة.

وتوي شخص من المصابين بمرض #كوفيد19، وبذلك يصل إجمالي الوفيات في الدولة إلى 303 شخص، فيما تم تسجيل 631 حالة شفاء جديدة من مرض #كوفيد19، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء في الدولة إلى 33,046 حالة.

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