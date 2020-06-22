الإمارات تسجل 378 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد19

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إجراء أكثر من 40 ألف فحص جديد، والكشف عن عن 378 حالة إصابة جديدة بمرض #كوفيد19، وبذلك يصل إجمالي الإصابات المسجلة في الدولة إلى 45,303 حالة.
إجراء أكثر من 40 ألف فحص جديد، والكشف عن عن 378 حالة إصابة جديدة بمرض #كوفيد19، وبذلك يصل إجمالي الإصابات المسجلة في الدولة إلى 45,303 حالة.
وتوي شخص من المصابين بمرض #كوفيد19، وبذلك يصل إجمالي الوفيات في الدولة إلى 303 شخص، فيما تم تسجيل 631 حالة شفاء جديدة من مرض #كوفيد19، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء في الدولة إلى 33,046 حالة.
التغطية المباشرة للإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات حول مستجدات الوضع الصحي والحالات المرتبطة بمرض #كوفيد19
الاثنين 22 يونيو 2020#uaegovhttps://t.co/3cwyt28PDu— UAEGov (@uaegov) June 22, 2020