الإمارات تسجل 378 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد19

إجراء أكثر من 40 ألف فحص جديد، والكشف عن عن 378 حالة إصابة جديدة بمرض ⁧ #كوفيد19⁩، وبذلك يصل إجمالي الإصابات المسجلة في الدولة إلى 45,303 حالة.

وتوي شخص من المصابين بمرض #كوفيد19، وبذلك يصل إجمالي الوفيات في الدولة إلى 303 شخص، فيما تم تسجيل 631 حالة شفاء جديدة من مرض #كوفيد19، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء في الدولة إلى 33,046 حالة.