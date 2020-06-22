السعودية تسجل 3393 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

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الصحة تعلن عن تسجيل (3393) حالة إصابة جديدة بفيروس #كورونا الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (40) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (4045) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (105,175) حالة
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 22 يونيو 2020، تسجيل 3393 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 161005 حالة .
وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 4045 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 105175 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 40 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 1307 حالة وفاة.
#الصحة تعلن عن تسجيل (3393) حالة إصابة جديدة بفيروس #كورونا الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (40) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (4045) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (105,175) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/qqwXX2BfV7— و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) June 22, 2020