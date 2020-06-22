السعودية تسجل 3393 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 22 يونيو 2020، تسجيل 3393 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 161005 حالة .

وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 4045 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 105175 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 40 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 1307 حالة وفاة.

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (3393) حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧#كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (40) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (4045) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (105,175) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/qqwXX2BfV7— و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) June 22, 2020