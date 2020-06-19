الصحة العالمية تحذر من مرحلة خطيرة من جائحة كوفيد

أ ف ب-التاريخ: 19 يونيو 2020





وأعلن مدير عام المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس خلال مؤتمر صحافي افتراضي "دخل العالم مرحلة جديدة وخطيرة. الكثير من الناس بالتأكيد تعبوا من البقاء في بيوتهم. الدول ترغب في إعادة فتح مجتمعاتها واقتصاداتها"، مضيفاً "لكن الفيروس يواصل التفشي سريعاً، ويبقى مميتاً، ولا يزال غالبية الناس عرضة له".

وأشار إلى أن المنظمة أحصت الخميس 150 ألف إصابة جديدة وهو العدد الأعلى للإصابات خلال يوم واحد منذ بدء تفشي الوباء.

وكان المدير الإقليمي للمنظمة في أوروبا هانز كلوغ، قد أكد أن الموجة الثانية من كورونا يحتمل أن تكون في فصل الخريف المقبل، مشددا على ضرورة الاستمرار في اتباع إجراءات العزل بشكل مدروس.

وقال كلوغ : "رغم أن الموجة الثانية ليست حتمية، فإن الوضع اليوم ليس أفضل مما كان عليه في بداية العام، في ظل غياب أي علاج أو لقاح للمرض" بحسب صحيفة "إندبندنت" .

ونوه كلوج إلى أن اتباع قواعد الإغلاق والإجراءات الوقائية في المجتمعات ساهمت بشكل حاسم في منع انتشار العدوى، خاصة مع اقتراب الصيف حيث يكون الناس أكثر ميلا للتجمعات.

ودعا المسؤول الصحي إلى دق "ناقوس الخطر"، حيث إن وباء "كوفيد 19" لا يزال في مرحلة نشطة في العديد من البلدان، مردفا: "لا تزال العديد من الدول تواجه زيادة في أعداد الإصابات، مثل مقدونيا الشمالية وأرمينيا وأذربيجان وأوزبكستان".