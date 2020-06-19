السعودية تسجل 4301 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا كوفيد19

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 19 يونيو 2020، تسجيل 4301 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 150292 حالة .

وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 1849 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 95764 حالة.

#الصحة تعلن عن تسجيل (4301) حالة إصابة جديدة بفيروس #كورونا الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (45) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (1849) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (95,764) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/y7ajdFWC29— و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) June 19, 2020

وأكدت "الصحة" تسجيل 45 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 1184 حالة وفاة.

تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في السعودية 150 ألفا يوم الجمعة بعد زيادة في حالات الإصابة الجديدة خلال الأيام العشرة الماضية.

ونقلت رويترز أن المملكة تجاوزت حاجز 100 ألف حالة إصابة بالفيروس في السابع من يونيو حزيران.

وواصلت أعداد الإصابات الجديدة الارتفاع في الأسابيع القليلة الماضية مع بدء السلطات في تخفيف القيود على التنقل والسفر في 28 مايو أيار.

وفرضت السلطات هذه القيود في مارس آذار للحد من تفشي الفيروس. وأعلنت السلطات الشهر الماضي أن الحظر المفروض على أنحاء المملكة سيُرفع تماما في 21 يونيو حزيران باستثناء مدينتي مكة وجدة.

وقالت مصادر مطلعة على ملف الحج لرويترز في وقت مبكر من الشهر الحالي إن السعودية ربما تحد بشدة من أعداد الحجاج هذا العام لمنع المزيد من تفشي فيروس كورونا.

ويبلغ عدد الحجاج سنويا حوالي 2.5 مليون. وطلبت السعودية من المسلمين في مارس آذار تعليق خطط الحج ووقف العمرة حتى إشعار آخر.

وأعداد الإصابات في السعودية هي الأعلى من بين دول مجلس التعاون الخليجي الست التي سجلت في مجموعها 366677 حالة إصابة و 2072 حالة وفاة.