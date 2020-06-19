إصابات كورونا في مصر تتجاوز 50 ألفا والوفيات تقترب من ألفين





وفرضت مصر، أكبر الدول العربية من حيث عدد السكان، إجراءات العزل في مارس آذار لكبح انتشار الفيروس وأغلقت المدارس والمطاعم وأوقفت كل الرحلات الدولية تقريبا.

وأغلق الوباء قطاع السياحة الذي تقول الحكومة إنه يسهم بنسبة خمسة بالمئة في الناتج الاقتصادي وإن كان محللون يقولون إنه ربما يسهم بما يصل إلى 15 بالمئة باحتساب الوظائف والاستثمارات غير المباشرة.

وتأمل الحكومة في إمكانية استقبال سائحين خلال الفترة المتبقية من الصيف وقالت إنها تخطط لإعادة فتح المطارات أمام الرحلات الجوية المنتظمة اعتبارا من أول يوليو تموز.

وقالت وزارة الصحة يوم الخميس إنها سجلت 50437 حالة في المجمل و1938 وفاة. وكان وزير التعليم العالي قد أشار إلى دراسة في الأول من يونيو حزيران ذكرت أن العدد الفعلي للإصابات قد يكون أكبر خمس مرات عن العدد المسجل.

وفي بداية ظهور الجائحة، نصح مسؤولو الصحة المواطنين بالإبلاغ عند الشعور بأعراض المرض حتى لو كانت متوسطة، لنقل الحالات إلى مستشفيات العزل. لكن مع استمرار انتشار العدوى بدأت وزارة الصحة في تقديم علاجات يمكن نقلها إلى منازل المصابين.