وزارة الصحة السعودية تستخدم علاج ديكساميثازون في مستشفيات المملكة لفئتين فقط

بدأت وزارة الصحة السعودية في استخدام عقار "ديكساميثازون" لعلاج مرضى كوفيد-19 في مستشفيات المملكة، ضمن بروتوكولها العلاجي، وذلك وفقاً للبرتوكول المتاح على موقع وزارة الصحة والمحدث بتاريخ اليوم الأربعاء، وذلك عقب إعلان الحكومة البريطانية إقرار استخدام الدواء، وكذلك إشادة منظمة الصحة العالمية بالعقار وهو من فئة الأدوية الستيرويدية .

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي أن الدواء ديكسا ميثا زون قد أضيف إلى بروتوكولات الأدوية المستخدمة و تتم مراجعتها بصفة مستمرة، والتحديث مستمر.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس في بيان "إنّه أول علاج مثبت يقلّل من الوفيات في صفوف مرضى كوفيد-19 ممّن يتنفّسون بواسطة قوارير الأوكسجين أو أجهزة التنفّس الاصطناعي".

وتلفت بي بي سي إلى أن الدواء - ديكسا ميثا زون- هو علاج للالتهابات من فئة السترويدات وهي تحاكي هرمونات الجسم لمكافحة الالتهابات وتخفيف الاستجابة المضطربة لنظام المناعية في الجسم أي تفعيل نظام المناعة ومنع مضاعفات اضطرابات نظام المناعة الذاتية مثل مهاجمتها لخلايا الرئتين والجسم بالكامل. ولا يستخدم ديكساميثازون إلا للمرضى في المستشفى من فئتين الاولى هي من يحتاجون للتزود بالأوكسجين والثانية من وضعوا للعلاج بأجهزة التنفّس الاصطناعي، وتستنفذ هذه الفئتين من المرضى طاقة المستشفى عند زيادة أعداد هاتين الفئتين أمام عدد غرف العناية المشددة المحدود، وكذلك أجهزة التنفس الاصطناعية وأجهزة الأوكسجين.

السعودية: تسجيل 4757 إصابة جديدة بفيروس كورونا أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الخميس تسجيل 48 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في المملكة إلى 1139حالة.

وأضاف "هذا نبأ سارّ وأهنّئ الحكومة البريطانية وجامعة أوكسفورد والمستشفيات العديدة والمرضى الكثر في المملكة المتحدة الذين ساهموا في هذا الاختراق العلمي المنقذ للأرواح".

وأثبتت التجربة أن هذا العقار يقلص فرص وفاة المرضى ممن يحتاجوا لأجهزة التنفس الاصطناعي بنسبة الثلث. كما يقلل نسبة الوفاة بين المرضى الذين يحصلون على الأكسجين بنسبة الخمس.

من جانب آخر، قررت الحكومة البريطانية، أمس الثلاثاء، البدء فوراً بوصف منشّط «ديكساميثازون» لمرضى «كوفيد - 19»، بعدما أظهر اختبار أنه أنقذ حياة ثلث المرضى الذين يعانون الأعراض الأكثر خطورة.

وأعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك اعتماد هيئة الخدمات الصحية الوطنية العلاج المعتاد لكوفيد - 19 باستخدام ديكساميثازون فيما كانت مستشفيات في كينيا ودول أفريقيا أخرى تستخدم هذه الدواء الرخيص أصلا لعلاج فئة من مرضى فيروس كورونا بحسب ما نقلته بي بي سي.