السعودية تسجل 4919 إصابة بفيروس كورونا المستجد

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الصحة تعلن عن تسجيل (4919) حالة إصابة جديدة بفيروس #كورونا الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (39) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (2122) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (91,662) حالة
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 17 يونيو 2020، تسجيل 4919 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 141234 حالة .
وكشفت الوزارة عن تسجيل 2122حالة تعافي جديدة ليصبح إجمالي حالات الشفاء 91662حالة كما تم تسجيل 39 حالة وفاة "رحمهم الله" ليصبح إجمالي الوفيات جراء الفيروس 1091 حالة .
وأكدت الوزارة أن الحالات النشطة بلغت 48481 حالة فيما بلغت الحالات الحرجة 1859 حالة .
#الصحة تعلن عن تسجيل (4919) حالة إصابة جديدة بفيروس #كورونا الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (39) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (2122) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (91,662) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/34BOCzjukn— و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) June 17, 2020