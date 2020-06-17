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الأربعاء 17 Jun 2020 08:15 ص

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السعودية تسجل 4267 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 136315

أعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء 16 يونيو 2020، تسجيل 4267 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 136315 حالة .

السعودية تسجل 4267 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 136315

وكشفت الوزارة عن تسجيل 1650 حالة تعافي جديدة ليصبح إجمالي حالات الشفاء 89540 حالة كما تم تسجيل 41 حالة وفاة "رحمهم الله" ليصبح إجمالي الوفيات جراء الفيروس 1052 حالة .

وأكدت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 45723 فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 1910 حالة .

وفي إشارة إلى سلوكيات خطرة كانت الوزارة قد لفتت يوم الاثنين إلى أن سيدة تسببت بنقل كورونا لـ 3 عائلات، بسبب مصافحة وعناق في تجمع أسري عند جدتهم.. أصيب منهم 9 حالات ، منهن 3 حالات منومة بالمستشفى.

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