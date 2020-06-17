السعودية تسجل 4267 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 136315

وكشفت الوزارة عن تسجيل 1650 حالة تعافي جديدة ليصبح إجمالي حالات الشفاء 89540 حالة كما تم تسجيل 41 حالة وفاة "رحمهم الله" ليصبح إجمالي الوفيات جراء الفيروس 1052 حالة .

وأكدت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 45723 فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 1910 حالة .

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (4267) حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧#كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (41) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (1650) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (89,540) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/1yKf2HohZL— و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) June 16, 2020

وفي إشارة إلى سلوكيات خطرة كانت الوزارة قد لفتت يوم الاثنين إلى أن سيدة تسببت بنقل كورونا لـ 3 عائلات، بسبب مصافحة وعناق في تجمع أسري عند جدتهم.. أصيب منهم 9 حالات ، منهن 3 حالات منومة بالمستشفى.