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الثلاثاء 16 Jun 2020 05:45 م

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الإمارات: الكشف عن 346 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

أبوظبي في 16 يونيو / وام / تماشيا مع خطة وزارة الصحة و وقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر و حصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد /كوفيد -19/ و المخالطين لهم و عزلهم أعلنت الوزارة إجراءها أكثر من 38 ألف فحص جديد لفئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل و أحدث تقنيات الفحص الطبي.

الإمارات: الكشف عن 346 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

أبوظبي في 16 يونيو / وام / تماشيا مع خطة وزارة الصحة و وقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر و حصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد /كوفيد -19/ و المخالطين لهم و عزلهم أعلنت الوزارة إجراءها أكثر من 38 ألف فحص جديد لفئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل و أحدث تقنيات الفحص الطبي.

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة و توسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 346 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة جميعها حالات مستقرة و تخضع للرعاية الصحية اللازمة و بذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 42,982 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة مصابين اثنين و ذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 293 حالة.

و أعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها و خالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضمانا لصحة وسلامة الجميع .

و أعلنت الوزارة عن شفاء 732 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/ وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى ليبلغ مجموع حالات الشفاء 28,861 حالة.

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