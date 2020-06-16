موجة حر قوية تجتاح السعودية بداية من اليوم وتحذيرات من تدني الرؤية في بعض المناطق

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات"، عبدالعزيز الحصيني، موجة حر شديدة "ثانية" تؤثر على المملكة اعتبارًا من الثلاثاء.

وقال عبر حسابه في تويتر: متوقع أن تسجل الحرارة أعلى من معدلها السنوي في مثل هذه الأيام من السنة، بعد أن كانت اليومين الماضيين حول معدلاتها.

وأضاف: يتوقع أن تقترب الحرارة من "٥٠" على "الشرقية" والخليج، وتتجاوز منتصف الأربعينيات على 12:46م ‏23/ ‏10/41، 12:46م ‏23/‏ 10/ ‏41 على أجزاء من الرياض والقصيم ومكة والمدينة (العظمى) إلا أن يصرفها الله، ومتوقع أن تكون الحرارة على: (الشمالية، وتبوك، والجوف، وحائل، ونجران، وجازان)، وتتراوح درجة الحرارة من "36" إلى "42" درجة مئوية، ويتوقع أن تستمر ثلاثة أيام قوة الموجة على الشرقية والوسطى، أما المصائف فمعتدلة الحرارة.

ونشرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تخذيرات من تدني الرؤية في بعض المناطق وتأثر أجزاء من #المنطقة_الشرقية بإرتفاع محسوس في درجات الحرارة قد تتجاوز 48 درجة مئوية وتصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار يومي الثلاثاء والأربعاء للأسبوع الجاري

1-موجة حر شديدة"ثانية" يُتوقع أن تؤثر على المملكة اعتباراً من غداً الثلاثاء متوقع ان تسجل الحرارةأعلى من معدلها السنوي في مثل هذه الإيام من السنة بعد أن عاشت اليومين الماضية الحرارة حول معدلتها

يُتوقع ان تقترب الحرارة من"٥٠" على"الشرقية"والخليج وتتجاوز منتصف الأربعينيات على..يتبع pic.twitter.com/Hs28QJARkE— عبدالعزيز الحصيني (@A__alhussaini) June 15, 2020

نشرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تخذيرات من تدني الرؤية في بعض المناطق