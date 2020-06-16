لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا
  • بحث
قائمة

حجم الخط

- Aa +

  1. الصفحة الرئيسية
  2. قطاعات وصناعات
  3. صحة
الثلاثاء 16 Jun 2020 08:00 ص

حجم الخط

- Aa +

موجة حر قوية تجتاح السعودية بداية من اليوم وتحذيرات من تدني الرؤية في بعض المناطق

موجة حر شديدة "ثانية" تؤثر على المملكة اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، فيما نشرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تحذيرات من تدني الرؤية في بعض المناطق

موجة حر قوية تجتاح السعودية بداية من اليوم وتحذيرات من تدني الرؤية في بعض المناطق

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات"، عبدالعزيز الحصيني، موجة حر شديدة "ثانية" تؤثر على المملكة اعتبارًا من الثلاثاء.

وقال عبر حسابه في تويتر: متوقع أن تسجل الحرارة أعلى من معدلها السنوي في مثل هذه الأيام من السنة، بعد أن كانت اليومين الماضيين حول معدلاتها.

وأضاف: يتوقع أن تقترب الحرارة من "٥٠" على "الشرقية" والخليج، وتتجاوز منتصف الأربعينيات على 12:46م ‏23/ ‏10/41، 12:46م ‏23/‏ 10/ ‏41 على أجزاء من الرياض والقصيم ومكة والمدينة (العظمى) إلا أن يصرفها الله، ومتوقع أن تكون الحرارة على: (الشمالية، وتبوك، والجوف، وحائل، ونجران، وجازان)، وتتراوح درجة الحرارة من "36" إلى "42" درجة مئوية، ويتوقع أن تستمر ثلاثة أيام قوة الموجة على الشرقية والوسطى، أما المصائف فمعتدلة الحرارة.

ونشرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تخذيرات من تدني الرؤية في بعض المناطق وتأثر أجزاء من #المنطقة_الشرقية  بإرتفاع محسوس في درجات الحرارة قد تتجاوز 48 درجة مئوية وتصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار يومي الثلاثاء والأربعاء للأسبوع الجاري

نشرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تخذيرات من تدني الرؤية في بعض المناطق

اقرأ التالي

إيتون تقدم الحل الامثل لأصحاب المباني عن طريق حلول "كريستال واي" للتباعد الجسدي

السعودية تسجل 4233 اصابة بفيروس كورونا المستجد

الإمارات تسجل 304 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد وإجراء أكثر من 43 ألف فحص