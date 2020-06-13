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السبت 13 Jun 2020 05:45 م

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السعودية تسجل 3366 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

السعودية تسجل 3366 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 13 يونيو 2020، تسجيل 3366 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 123308 حالة .

وكشفت الوزارة عن 1519 حالة تعافي ليرتفع إجمالي المتعافين لـ82548 حالة شفاء كما تم تسجيل 39 حالة وفاة "رحمهم الله" ليرتفع إجمالي الوفيات لـ932 حالة .

وبينت الوزارة في تقريرها أن الحالات النشطة بلغت 39828 فيما وصلت الحالات الحرجة الى 1843حالة .

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