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السبت 13 Jun 2020 09:15 ص

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السعودية تسجل 3921 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 12 يونيو 2020، تسجيل 3921 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد- 19)؛ ليصبح الإجمالي 119942 حالة.

السعودية تسجل 3921 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 12 يونيو 2020، تسجيل 3921 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد- 19)؛ ليصبح الإجمالي 119942 حالة.

وأكدت الوزارة تسجيل 1010 حالات تعافٍ؛ ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 81029 حالة، وتم الإعلان عن 36 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 893 حالة.

وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة وصل لـ1820 حالة.

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