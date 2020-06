الإمارات تسجل 479 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا المستجد

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، اليوم، عن تسجيل 479 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و1217 حالة شفاء.



كما أعلنت الوزارة عن تسجيل حالتَي وفاة بسبب مضاعفات المرض.

تُعلن وزارة الصحة عن تسجيل 479 إصابة جديدة بـ #فيروس_كورونا_المستجد، و1,217 حالة شفاء، بالإضافة إلى حالتي وفاة بسبب مضاعفات المرض.



The Ministry of Health announces the register of 479 new cases of #Coronavirus, 1,217 recoveries and 2 death cases due to complications. pic.twitter.com/wAnaLexLuG— NCEMA UAE (@NCEMAUAE) June 11, 2020