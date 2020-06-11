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الخميس 11 Jun 2020 02:15 م

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الإمارات تسجل 479 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا المستجد

تسجيل 479 إصابة جديدة بـ #فيروس_كورونا_المستج

الإمارات تسجل 479 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا المستجد

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، اليوم، عن تسجيل 479 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و1217 حالة شفاء.

كما أعلنت الوزارة عن تسجيل حالتَي وفاة بسبب مضاعفات المرض.

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