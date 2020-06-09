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الثلاثاء 9 Jun 2020 09:00 م

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السعودية تسجل 3,288 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

وزارة_الصحة: تسجيل 3,288 حالة إصابة جديدة منها 1,099 حالة بـ #الرياض.

السعودية تسجل 3,288 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 09 يونيو 2020، تسجيل 3288 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 108571 حالة .

وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 1815 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 76339 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 37 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 783 حالة وفاة.

وقالت الوزارة: الحالات النشطة بلغت 31449، فيما ارتفعت الحالات الحرجة إلى 1686

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