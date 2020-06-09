السعودية تسجل 3369 إصابة جديدة بـفيروس كورونا المستجد





وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 1707 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 74524 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 34 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 746 حالة وفاة.

وقالت الوزارة: الحالات النشطة بلغت 30013، فيما ارتفعت الحالات الحرجة إلى 1632 حالة.

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (3369) حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧#كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (34) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (1707) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (74,524) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/zevu30KRjJ— و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) June 8, 2020

ونشرت الوزارة دليلا لتجنب الإصابة بفيروس كورونا بعنوان كيف نعود بحذر"

#نعود_بحذر ونعيش بصحة..

للاستزادة، هنا دليل كيف أحمي نفسي من فيروس #كورونا https://t.co/5IZNIriD5S pic.twitter.com/FKb0Mn7jeP— و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) June 8, 2020

توصيات عامة:

تجنب الآخرين و الاتصال بـ 937 عند مخالطة حالة أو ظهور أعراض:

كحة

حرارة

ضيق في التنفس

لبس الكمامة القماشية

الحرص على نظافة اليدين

بغسلهما بالماء والصابون لمدة 40 ثانية

أو استخدام معقم اليدين الكحولي لمدة 20 ثانية

تجنب لمس العينين والأنف والفم قبل غسل اليدين

الالتزام بآداب السعال و العطاس بتغطية الفم و الأنف

بالمنديل و التخلص منه مباشرة

بباطن المرفق ثم غسل اليدين

ترك مسافة آمنة بينك والآخرين لاتقل عن 2م

الابتعاد عن التجمعات

عدم مشاركة الأدوات الشخصية مع الغير

ماذا أفعل عند ..

عند الخروج من المنزل ؟

عدم الخروج إلا للضرورة

أخذ كمامة قماشية إضافية

أخذ معقم يدين كحولي

ماذا أفعل عند الذهاب للمسجد؟

عدم ذهاب:

كبارالسن

المصابين بأمراض مزمنة

الأطفال الأقل من 15 عاماً

من يظهر عليهم أعراض تنفسية

إحضار الأدوات الشخصية، وتشمل:

سجادة

مصحف

معقم يدين كحولي

كمامة قماشية إضافية

الوضوء في المنزل

تجنب المصافحة



ماذا أفعل عند الذهاب للعمل؟

منع التجمع في الممرات

تقليل الاجتماعات المباشرة

تقليل أعداد الحضور للاجتماعات

الانصراف مباشرة فور الانتهاء

تعقيم الأسطح بالمعقمات المخففة.

تهوية غرف الاجتماعات

تدريب عمال النظافة على طرق التنظيف و التعقيم

ماذا أفعل عند الذهاب للحلاق أو صالونات التجميل؟

أخذ موعد مسبق و الحضور على الوقت و الانصراف مباشرة

إحضار الأدوات الشخصية وعدم مشاركتها

أخذ كمامة قماشية إضافية

الدفع الكترونياً



ماذا أفعل عند الذهاب للتسوق؟

الالتزام بمدة التسوق لا تزيد عن ساعتين

عدم التسوق في مجموعات

عدم اصطحاب المعرضين أكثر لخطر الإصابة

أخذ كمامة قماشية إضافية

أخذ معقم يدين كحولي

تعقيم اليدين عند الدخول و الخروج من مراكز التسوق.

قياس درجة الحرارة عند المداخل و الاستجابة للتوجيهات

تعقيم السلال وعربات التسوق قبل استخدامها

استخدام السلالم بدل المصاعد

ترك 6 درجات من الآخرين في السلالم المتحركة

ترك مسافة متر وعدم مواجهة الآخرين في المصاعد

الدفع الكترونياً

تطهير وتنظيف السلع قبل الاستهلاك.

ماذا أفعل عند استخدام سيارات الأجرة والحافلات؟

أخذ معقم يدين كحولي

أخذ كمامة قماشية إضافية

الركوب في المقاعد الخلفية

تجنب لمس الأسطح.

الاحتفاظ بالنفايات و التخلص منها لاحقاً

الدفع الكترونياً.



ماذا أفعل في المنزل ؟

الحرص على النظافة الشخصية و

تنظيف الأسطح التي يتكرر استخدامها بمحاليل التنظيف المخففة.

الحفاظ على النظافة الشخصية ،

تهوية المنزل والتنظيف المستمر

الالتزام بنظام صحي متوازن

الاهتمام بالصحة النفسية و التقليل من الضغوط

ماذا أفعل عند استلام الطلب؟

التأكد من جهات التوصيل

تجنب الاستلام المباشر

الدفع الكترونياً

التخلص من ملحقات الطلب

تعقيم أسطح الطلبات الصلبة

التخزين الجيد

غسل الفواكه والخضار جيداً



ماذا أفعل في المطعم؟

الحجز المسبق و الحضور على الموعد

الدفع الكترونياً .

أخذ كمامة قماشية إضافية.

استخدام الأدوات ذات الاستخدام الواحد

قياس درجة الحرارة عند المداخل

لا يزيد عدد المجموعات عن أربع أشخاص

ماذا أفعل عند السفر ؟

تجنب الدول الموبوءة

تجنب مخالطة من يظهر عليهم أعراض

الحجز وإصدار الوثائق الكترونياً

الإفصاح عن الدول التي تمت زيارتها

إحضار الأدوات الشخصية من:

معقم يدين كحولي

كمام قماشي إضافي

مخدة أو مسند الرقبة

البطانية

تعقيم الطاولة والمقعد قبل الجلوس

تجنب تبديل الأماكن

استخدام الأدوات ذات الاستخدام الواحد



ماذا افعل في النادي الرياضي؟

عدم ذهاب:

من يعاني من أمراض مزمنة

الأطفال دون سن 15 سنة

كبا السن.

إحضار الأدوات الشخصية، من:

كمامة قماشية إضافية

وعاء للماء

مناشف

مناديل للتعقيم

معقم يدين كحولي

ملابس الرياضية

غسول الشعر و الكريمات و المراهم

تجنب المصافحة.

تجنب لمس الأسطح قدر الإمكان

تعقيم الأجهزة قبل استخدامها

الاستحمام بعد ممارسة الرياضة.

الانصراف مباشرة فور الانتهاء.

ماذا أفعل إذا كنت من أحد الفئات الأكثر خطورة للتعرض بالإصابة؟

البقاء في المنزل.

تجنب التواصل مع من يظهر عليه أعراض

الحرص على نظافة المنزل و تهويته جيداً

تعقيم الأسطح التي يتكرر استخدامها

استخدم التطبيقات لطلب احتياجاتك من الأغذية و الأدوية



ماذا أفعل عند زيارة كبار السن؟

تجنب الاحتضان والمصافحة

لا تشارك الطعام و الأدوات معهم.

التأكد من نظافة وتهوية منازلهم.

توفير الاحتياج من الأغذية والأدوية. لمدة شهر على الأقل

منع التجمعات

كبير في السن ماذا أفعل عند الخروج؟

الخروج فقط عند الحاجة الملحة

أخذ الأدوات الشخصية من:

كمامةقماشيةإضافية

معقم يدين كحولي

الأدوية

تجنب مشاركة الطعام والأدوات.

الخروج مع مرافق



ماذا أفعل مع أطفالي ؟

تقليل الخروج من المنزل

تجنب إلباس الكمامة القماشية لمن هم دون السنتين

تجنب مخالطتهم لمن يظهر عليهم أعراض تنفسية

تجنب لمس الأسطح خارج المنزل

تعقيم الألعاب والأسطح التي يتكرر استخدامها.

أخذ الأدوات الشخصية، مثل:

الألعاب

الرضاعة

اللهاية

كمامة قماشية إضافية

وجبات خفيفة

أدوات الطعام

ملابس إضافية

كريمات و مراهم