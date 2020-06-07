تجهيز ملياري جرعة من لقاح ضد كورونا المستجد بدعم من بيل غيتس رغم عدم ثبوت فعاليته

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن شركة هندية ستقوم بانتاج لقاح ضد فيروس كورونا رغم عدم وجود أي إثبات على فعاليته. ونالت شركة بريطانية ترخيص استخدام اللقاح AZD1222 غير المثبت من جامعة أكسفورد.

وقامت شركة استرازينكا بالتعاقد مع معهد سيروم الهندي SII (Serum Institute of Indi) وهو مزود رئيسي للأدوية في الدول النامية، في رهان كبير على لقاح لم تثبت فائدته بعد بدعم من تحالف طبي (CEPI) يشرف عليه بيل غيتس، حيث سيتم تصنيعه وتوزيع مليار جرعة منه لتأمين الحماية أفقر دول العالم.

وبموجب الاتفاقية سيتولى تحالف بيل غيتس بمؤسستيه جافي وسيبي بقيمة 750 مليون دولار تصنيع وشرائ وتوزيا 300 مليون جرعة، فيما ستؤمن الاتفاقية الثانية ، مع معهد مصل الهند (SII) ، توفير مليار جرعة للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل ، بما في ذلك 400 مليون قبل نهاية عام 2020. ونشرت تفاصيل الصفقة أعلنت عنها أسترازينكا الخميس. وسبق أن قالت الشركة إن موعد صدور النتائج بشأن فاعلية اللقاح الذي تعمل عليه مع جامعة أكسفورد ضد فيروس كورونا سيتم خلال شهر سبتمبر (أيلول) المقبل.

وستلعب مؤسستين تمولان من مؤسسة بيل غيتس وزوجته دورا رئيسيا في بيع وتوزيع هذا اللقاح للدول النامية، يذكر أن ثروة بيل غيتس قفزت خلال جائحة كورونا لتصل إلى 111 مليار دولار بحسب فوربس.