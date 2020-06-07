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الأحد 7 Jun 2020 08:30 ص

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السعودية تسجل أكبر عدد إصابات بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة السعودية أمس السبت عن تسجيل 3121 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) فيما يعد أكبر حصيلة يومية يتم تسجيلها

السعودية تسجل أكبر عدد إصابات بكورونا خلال 24 ساعة

وأصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 98869 حالة، بينها 26402 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1484) حالة حرجة، كما سجلت عدد (1175) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى (71791) حالة.

ودعت وزارة الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواء طبية أو قماشية أو غطاء محكماً على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

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