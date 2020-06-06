الإمارات: ضبط عدد من مخالفي التدابير الاحترازية ونشر صورهم

المصدر: وام التاريخ: 05 يونيو 2020

صرح المتحدث الرسمي لنيابة الطوارئ والأزمات والكوارث بالنيابة العامة بأنه في إطار الجهود التي تبذلها سلطات الدولة لمكافحة مرض كورونا المستجد " كوفيد 19 " و الحد من انتشاره ومتابعة التزام المواطنين والمقيمين بالتعليمات التي قررتها الجهات المختصة تم ضبط عدد من مخالفي تلك التعليمات في الدولة من جنسيات مختلفة.

وأوضح المتحدث أن أوجه المخالفات المرتكبة من قبل المخالفين تعددت بين عدم الالتزام بتعليمات الحجر في المنشآت الخاصة بمجال الحجر الصحي، والخروج من المنازل في أوقات الحظر المعلن عنها، وعدم الالتزام بتعليمات الحجر المنزلي و مخالفة قرار الاستشفاء الإلزامي لإخضاع المصابين، ومخالفة منع و تقييد التجمعات والاجتماعات في الأماكن العامة والمزارع و العزب، وأخيرا مخالفة مسؤولي الشركات لعدم الالتزام بتعليمات الحجر الصحي في المنشآت الخاصة وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وتحرير محاضر بالمخالفات التي ارتكبوها و تتراوح الغرامة المقررة لتلك المخالفات ما بين ثلاثة آلاف و خمسين ألف درهم وفقاً لطبيعة المخالفة.

وتهيب النيابة العامة بالجمهور الالتزام بالإجراءات و التدابير الاحترازية والقوانين واللوائح والقرارات الصادرة عن الجهات الحكومية حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية.

وتؤكد النيابة العامة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من لا يلتزم بالتدابير والإجراءات المتعلقة بالحد من انتشار مرض" كوفيد 19 " حرصا منها على حماية صحة و سلامة أفراد مجتمع الإمارات ودعم الجهود الحكومية في الدولة لاحتواء تداعيات جائحة " كوفيد 19 " على مختلف جوانب الحياة الصحية والاقتصادية والإجتماعية".