تقرر منع التجول في جدة بالاستناد إلى التقييم الصحي المرفوع من الجهات الصحية المختصة بعد مراجعتها للوضع الوبائي، ونسب الإشغال المرتفعة لأقسام العناية المركزة ويبدأ حظر التجول في جدة من الـ 3 عصرا .. وتعليق عمل القطاعين العام والخاصتقرر إعادة تشديد الاحترازات الصحية في مدينة جدة لمدة 15 يوما تبدأ من يوم السبت 14 شوال الموافق 6 يونيو حتى نهاية يوم السبت 28 شوال الموافق 20 يونيو.

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (2591) حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧#كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (31) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (1651) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (70,616) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/DygMs1aamB— و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) June 5, 2020

وستكون الاحترازات المطبقة في مدينة جدة كالتالي :

- منع التجول في جميع أنحاء المدينة من الساعة الـ 3 عصرا إلى الـ 6 صباحا.

- تعليق أداء الصلوات في المساجد.

- تعليق الحضور إلى مقرات العمل بالوزارات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص.

- تعليق تقديم الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي.

- استمرار السماح بالرحلات الداخلية الجوية والبرية وعبر القطارات.

- السماح بالدخول والخروج من المدينة في غير أوقات منع التجول.

- منع أي تجمعات لأكثر من 5 أشخاص.

- استمرار الفئات المستثناة بقرارات سابقة في ممارسة أعمالها مـع مراعاة أن يكـون ذلك في أضيق نطاق ووفـق الإجـراءات والضوابط التـي تضعها الجهـة المعنية.

وشدد المصدر على استمرار مراقبة عدد الحالات الحرجة في الرياض التي تشهد ارتفاعا مستمرا خلال الأيام الأخيرة، وذلك استعدادًا لأخذ الإجراء المناسب في حال استمر هذا الارتفاع.

وأوضح المصدر أن بقية مدن ومحافظات المملكة سيستمر الوضع بها كما هو المعمول به حاليا. وأكد أنه في حال ظهور بوادر توجب إجراء تغيير في الآلية في أي منطقة أو محافظة أو مدينة أو حي فإن ذلك سيُعلن في حينه.