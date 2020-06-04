مخاوف من أخطاء بآلاف اختبارات كورونا المستجد

ويشير تقرير إلى أن عود مسحة الانف يجب أن يدخل جيدا في الجيب الأنفي وهو الأمر الذي يسبب انزعاجا وتهيجا أو أعراضا جانبية مؤقتة لمدة ثوان سواء كانت العطاس والصداع لكنها الطريقة الصحيحة وإلا فإن العينات لا تكون دقيقة. ويستدعي ذلك إدخال قطن تغلف عودا بلاستيكيا رفيع يصل طوله من 10 إلى 15 سم عميقا إلى داخل الأنف ليصل إلى الحلق ويصار إلى تحريكه قليلا لأخذ المسحة اللازمة



كما لم يتم تحذير بعض الأشخاص من مخاطر أخرى في حال وجود أمراض مثل نزيف مزمن في الأنف أو تناول أدوية مميعة للدم قد يسبب الفحص نزيفا خطرا.

ويجري في بريطانيا تقدم عدة الفحص للأشخاص وهم بالسيارة ليقوموا بإجراء الفحص بأنفسهم مما يفسح مجال كبيرا لأخطاء تؤدي إلى نتائج سلبية كاذبة والفشل في كشف الإصابات.