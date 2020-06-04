شاهد لقطات تكشف خطورة الإطارات "الرديئة" على سلامة مستخدمي الطرق

أبوظبي في 4 يونيو / وام / دعت شرطة أبوظبي السائقين - ضمن حملة " صيف مروري آمن " - إلى ضرورة فحص إطارات مركباتهم، والتأكد من سلامتھا وعدم وجود أي تلف أو تشققات یمكن أن تسبب في وقوع الحوادث المرورية الجسیمة خلال فترة الصیف نتیجة الارتفاع في درجات حرارة الجو .

وناشد العقید محمد سالم الشحي مدیر إدارة مرور المناطق الخارجیة في مدیریة المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزیة السائقین بضرورة استخدام الأصناف المطابقة للمواصفات، والتأكد من ملائمة الإطار المستخدم وقياسه ودرجة الحرارة التي یتحملھا والحمولة المناسبة، وسنة الصنع، وملائمة إطارات مركباتھم للرحلات الطويلة في حالات السفر برا.

وأشار إلى أن أبرز الأسباب التي تؤدى لوقوع الحوادث المروریة خلال الصيف والتي تتضمن انتھاء صلاحية الإطارات، نقص أو زیادة ضغط الھواء فيها والحمولة الزائدة وكثرة الاستخدام من خلال قطع المسافات الطویلة مؤكدا تكثيف الرقابة المروریة وتطبیق القانون على المخالفین ضمن الأولوية الاستراتيجية لجعل الطرق أكثر سلامة.

وذكر الشحي أن شرطة أبوظبي ستنفذ حملة توعية عبر منصاتها للتواصل الاجتماعي ومختلف وسائل الإعلام بعنوان "حملة صیف مروري آمن"، ضمن خطة التوعیة الإستباقیة لتعزيز السلامة المروریة والوقایة من الحوادث التي تقع بسبب إنفجار الاطارات صيفا وتشمل إرسال رسائل إلكترونیة للجھات الحكومیة ونشر رسائل مروریة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.