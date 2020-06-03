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الأربعاء 3 Jun 2020 09:00 ص

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السعودية تعلن عن ضوابط وقائية في قطاعات العمل

الداخلية" تعلن "بروتوكولات" وقائية إضافية لعدد من القطاعات للحد من انتشار كورونا، وتشمل قطاعات المصانع والتعدين والطيران الداخلي والحافلات وتأجير السيارات وغيرها

السعودية تعلن عن ضوابط وقائية في قطاعات العمل

صرَّح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأنه إلحاقًا للإجراءات الاحترازية والتدابير "البروتوكولات" الوقائية للقطاعات المعلنة بتاريخ 6/ 10/ 1441هـ، تعلن وزارة الداخلية الإجراءات الاحترازية والتدابير "البروتوكولات" الوقائية الإضافية لعدد من القطاعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، التي تغطي الفترة إلى 28 شوال 1441هـ، الموافق 20 يونيو 2020م.

وأوضح المصدر أن "البروتوكولات" الوقائية الإضافية تشمل قطاعات (المصانع، والتعدين، والطيران الداخلي، والحافلات بين المدن، والحافلات داخل المدن، والمركبات المستأجرة [تأجير السيارات]، وعبّارات جازان وفرسان لنقل الركاب والبضائع، وسيارات الأجرة والنقل المشترك، ومرافق إيواء السياح (الفنادق والشقق المفروشة وما في حكمها)، والخدمات البريدية واللوجستية، والمزارع).

ويوضح الملحق (أ) الفئات المشمولة بالضوابط الصحية الخاصة بتعليق الحضور لمقار العمل خلال الفترة المحددة بالبروتوكولات الوقائية.

ويمكن الاطلاع على المزيد من التفاصيل والمعلومات الخاصة بالبروتوكولات الوقائية (عبر الرابط  هنا) :

وتهيب وزارة الداخلية بجميع المواطنين والمقيمين والجهات المعنية لتطبيق تلك الإجراءات بما ورد فيها حفاظًا على سلامة الجميع.

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