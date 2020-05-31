840 ألف دولار كلفة علاج مدرس أمريكي من فيروس كورونا المستجد

وقال روبرت وهو من ولاية كولورادو إنه أدخل إلى مستشفى دنفر سكاي ريدج ، حيث تم وضعه على جهاز التنفس في وحدة العناية المركزة لمدة أسبوعين بحسب صحيفة محلية لفتت إلى أن كلفة الأدوية فقط تجاوزت ربع مليون دولار.



ولم تشمل الفاتورة بعد كلفة اقامة دنيس لثلاثة أسابيع في مستشفى سبالدينج للتأهيل، أو دخول زوجته إلى غرفة الطوارئ عندما كانت تحارب الفيروس أيضًا. ويقدر الزوجان أن إجمالي فواتيرهما سيبلغ مليون ونصف المليون دولار.

ونظرا لأنه لدى الزوجين بوليصة تأمين فقد قررا التفاوض مع شركة التأمين كي يحصلوا على تغطية لكلفة العلاج تلك، وقالت الزوجة: "عندما رأيت الرقم أمس في الفاتورة الأولى ، أصابني الهلع إنه أمر مخيف. لا يهمني ما سيتسدده شركة التأمين إن قامت بتغطية كلفة العلاج، إنه أمر مخيف أن نرى هذا النوع من الأرقام "

نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، أكد مطلع شهر مارس أنه يسعى لإيجاد سبل لتدفع الحكومة تكاليف علاج 30 مليون أمريكي أو نحو ذلك من الذين لا يشملهم التأمين الصحي.

وكانت إدارة التأمين في كولورادو قد أكدت لقناة دينفر 7 إن ذلك المريض سيستفيد من تعليمات طوارئ لتزويده بغطاء قانوي من عبء كلفة العلاج من كورونا في حال كان المستشفى يتلقى تمويلا خاصا بكورونا بموجب قرار الرعاية الطبية (CARES Act)

وكانت كبرى شركات التأمين الأمريكية قد انضمت لبرنامجي الرعاية العلاج ميديكر وميدكيد لتوفير تغطية تأمين للمصابين بفيروس كورونا المستجد.