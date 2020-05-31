الغذاء والدواء تنشر 24 دواء لمرض السكري خالية من شوائب "ميتفورمين" المسببة للسرطان

نشرت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية بيانًا توضيحيًا حول المستحضرات الدوائية التي تحتوي على مادة (ميتفورمين) حيث أكدت بأنه بناءً على ما تم رصده حول وجود خلل في جودة بعض المستحضرات المحتوية على المادة الفعالة (Metformin) تتمثل في تلوثها بالشوائب الكيميائية التي تُعرف بمادة (NDMA) N-nitrosodimethylamine والتي تعتبر ضمن المواد التي يحتمل أن تكون مواد مُسرطنة (حسب وكالة الأبحاث الدولية للسرطان) في حال التعرض لها بكميات أكثر من الحدود المقبول استهلاكها بشكل يومي لفترات طويلة جداً.

#الغذاء_والدواء تصدر بيان أولي حول المستحضرات الدوائية التي تحتوي على مادة (ميتفورمين)، وتنشر قائمة الأدوية التي ثبت سلامتها للاستخدام ، وجاري استكمال التحاليل اللازمة وإجراءات التحقق لكافة المنتجات ذات العلاقة و للتفاصيل يمكن الاطلاع على البيان https://t.co/18vAY62jeY pic.twitter.com/cmkgkACgMk— هيئة الغذاء والدواء (@Saudi_FDA) May 29, 2020

وقامت الهيئة بإجراء عمليات التحقق المُتبَعة لضمان جودة وسلامة المستحضرات الدوائية المُسوقة من خلال تحليل عدد من المستحضرات التي تحتوي على المادة الفعالة (Metformin) والتي تُباع في السوق السعودي ، وقد تم حتى تاريخ إعداد هذا البيان الانتهاء من تحليل عدد من المستحضرات والتي ثبت عدم تلوثها بشوائب NDMA أو كانت فيها نسبة الشوائب في الحدود المقبول استهلاكها بشكل يومي .

وكانت «هيئة الغذاء والدواء الأميركية» قد أعلنت عن اكتشاف مادة كيميائية يمكن أن تسبب السرطان في دواء شائع لعلاج مرض السكري، مشيرة إلى أنها تجري الآن اتصالات بشركات الأدوية المصنّعة له لسحبه من الأسواق.

وبحسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء، فقد قالت سارة بيديكورد، المتحدثة باسم الهيئة، في بيان إن «هيئة الغذاء والدواء اكتشفت أن مادة (N - Nitrosodimethylamine)، التي تصنفها منظمة الصحة العالمية مادةً مسرطنة، توجد بكميات غير مقبولة في بعض إصدارات دواء الـ(ميتفورمين) الذي يستخدم على نطاق واسع لعلاج السكري».