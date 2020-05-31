  • بحث
قائمة

حجم الخط

- Aa +

  1. الصفحة الرئيسية
  2. قطاعات وصناعات
  3. صحة
الأحد 31 مايو 2020 01:30 ص

حجم الخط

- Aa +

الغذاء والدواء تنشر 24 دواء لمرض السكري خالية من شوائب "ميتفورمين" المسببة للسرطان

الغذاء والدواء السعودية تنشر قائمة تضم 24 دواء لمرض السكري خالية من شوائب "ميتفورمين" المسببة للسرطان

الغذاء والدواء تنشر 24 دواء لمرض السكري خالية من شوائب "ميتفورمين" المسببة للسرطان

نشرت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية بيانًا توضيحيًا حول المستحضرات الدوائية التي تحتوي على مادة (ميتفورمين) حيث أكدت بأنه بناءً على ما تم رصده حول وجود خلل في جودة بعض المستحضرات المحتوية على المادة الفعالة (Metformin) تتمثل في تلوثها بالشوائب الكيميائية التي تُعرف بمادة (NDMA) N-nitrosodimethylamine  والتي تعتبر ضمن المواد التي يحتمل أن تكون مواد مُسرطنة (حسب وكالة الأبحاث الدولية للسرطان) في حال التعرض لها بكميات أكثر من الحدود المقبول استهلاكها بشكل يومي لفترات طويلة جداً.

وقامت الهيئة بإجراء عمليات التحقق المُتبَعة لضمان جودة وسلامة المستحضرات الدوائية المُسوقة من خلال تحليل عدد من المستحضرات التي تحتوي على المادة الفعالة (Metformin) والتي تُباع في السوق السعودي ، وقد تم حتى تاريخ إعداد هذا البيان الانتهاء من تحليل عدد من المستحضرات والتي ثبت عدم تلوثها بشوائب NDMA أو كانت فيها نسبة الشوائب في الحدود المقبول استهلاكها بشكل يومي .

وكانت «هيئة الغذاء والدواء الأميركية» قد أعلنت عن اكتشاف مادة كيميائية يمكن أن تسبب السرطان في دواء شائع لعلاج مرض السكري، مشيرة إلى أنها تجري الآن اتصالات بشركات الأدوية المصنّعة له لسحبه من الأسواق.

وبحسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء، فقد قالت سارة بيديكورد، المتحدثة باسم الهيئة، في بيان إن «هيئة الغذاء والدواء اكتشفت أن مادة (N - Nitrosodimethylamine)، التي تصنفها منظمة الصحة العالمية مادةً مسرطنة، توجد بكميات غير مقبولة في بعض إصدارات دواء الـ(ميتفورمين) الذي يستخدم على نطاق واسع لعلاج السكري».

اقرأ التالي

الإمارات: برنامج التعقيم الوطني يبدأ من العاشرة مساء حتى السادسة صباحاً اعتباراً من يوم السبت

شروط السفر عبر الخطوط الجوية السعودية

السعودية تسجل 1581 إصابة جديدة بـ"كورونا".. والإجمالي يرتفع إلى 81766