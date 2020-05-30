مودرنا تبدأ إعطاء المرضى جرعات من لقاح مضاد لكورونا في مرحلة تجريبية

(رويترز) - قالت شركة مودرنا يوم الجمعة إنها بدأت إعطاء جرعات للمرضى في مرحلة متوسطة من دراسة للقاح تجريبي مضاد لفيروس كورونا وإنها تعتزم في نهاية المطاف تسجيل 600 مريض في التجربة.

ولا يوجد حاليا علاجات أو لقاحات معتمدة لعلاج مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا ويتوقع الخبراء أن اللقاح الآمن والفعال قد يحتاج 12 إلى 18 شهرا من بداية تطويره.