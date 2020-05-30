ترامب يعلن إنهاء علاقة أمريكا مع منظمة الصحة بسبب تعاملها مع فيروس كورونا

واشنطن/الأمم المتحدة (رويترز) - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إنه بصدد إنهاء علاقة الولايات المتحدة مع منظمة الصحة العالمية بسبب طريقة تعاملها مع أزمة فيروس كورونا، مضيفا أن المنظمة صارت دمية في يد الصين.

وخلال حديثه في البيت الأبيض مضى ترامب في تنفيذ تهديداته المتكررة بوقف التمويل الأمريكي للمنظمة والذي يصل إلى مئات الملايين من الدولارات سنويا.

وقال إن منظمة الصحة العالمية فشلت في إجراء الإصلاحات التي طالب بها في وقت سابق من الشهر الجاري.

وأضاف أن المسؤولين الصينيين ”تجاهلوا التزاماتهم بإبلاغ“ منظمة الصحة العالمية بشأن الفيروس وضغطوا على المنظمة ”لتضلل العالم“ عندما اكتشفت السلطات الصينية الفيروس للمرة الأولى.

وقال ترامب ”الصين لها سيطرة كاملة على منظمة الصحة العالمية على الرغم من أنها تدفع 40 مليون دولار فقط سنويا بالمقارنة بما تدفعه الولايات المتحدة والذي يقارب 450 مليون دولار سنويا. قدمنا تفاصيل الإصلاحات التي يتعين عليها أن تجريها وتواصلنا معهم مباشرة لكنهم رفضوا فعل شيء“.

وقال ”نظرا لأنهم تقاعسوا عن إجراء الإصلاحات المطلوبة والضرورية بشدة، فإننا سننهي اليوم علاقتنا مع منظمة الصحة العالمية ونعيد توجيه تلك الأموال لتغطية احتياجات الصحة العامة الأخرى العاجلة في أنحاء العالم“.