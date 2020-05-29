السعودية تسجل 1581 إصابة جديدة بـ"كورونا".. والإجمالي يرتفع إلى 81766





وقالت: إنه تم تسجيل 2460 حالة تعافٍ، وبذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 57031 حالة ولله الحمد.

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (1581) حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧#كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (17) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (2460) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (57,013) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/O5ydolNZ1E— و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) May 29, 2020

وأكدت الوزارة تسجيل (17) حالة وفيات جديدة رحمهم الله، ليصل مجموع الوفيات بالمملكة إلى 458 حالة.