  • بحث
قائمة

حجم الخط

- Aa +

  1. الصفحة الرئيسية
  2. قطاعات وصناعات
  3. صحة
الجمعة 29 مايو 2020 05:00 م

حجم الخط

- Aa +

السعودية تسجل 1581 إصابة جديدة بـ"كورونا".. والإجمالي يرتفع إلى 81766

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 29 مايو 2020، تسجيل 1581 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)؛ ليصبح الإجمالي 81766 حالة.

السعودية تسجل 1581 إصابة جديدة بـ"كورونا".. والإجمالي يرتفع إلى 81766


وقالت: إنه تم تسجيل 2460 حالة تعافٍ، وبذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 57031 حالة ولله الحمد.

وأكدت الوزارة تسجيل (17) حالة وفيات جديدة رحمهم الله، ليصل مجموع الوفيات بالمملكة إلى 458 حالة.

استكشف مع وزارة الصحة السعودية دليل الكمامة وطريقة صنعها
الكمامة القماشية، ماهي فائدتها؟ كيف تصنعها؟ كيف تلبسها؟ جميع الإجابات هنا
3.jpg
2.jpg
v.jpg
3.jpg

اقرأ التالي

أطباء في مصر يشكون من محاولات لتكميم أفواههم في أزمة كورونا

الإمارات تسجل 563 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19”

الإمارات تحذر، كورونا المستجد لم ينتهي بعد مع الكشف عن 883 حالة إصابة جديدة