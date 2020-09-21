دبي: مطعم هانامي يطلق عرض الساعة السعيدة

أعلن المطعم الياباني هانامي عن إطلاق عرض "نيتشيبوتسو"، أي غروب الشمس باللغة اليابانية، لما يعرف بالساعة السعيدة لتقديم الفرصة المثالية لزواره للاستفادة من عودة الطقس المعتدل.

كما يؤكّد المطعم أن سلامة الضيوف والعاملين هي أولوية قصوى، ويلتزم فريق المطعم بتطبيق كافة الخطوات والإجراءات الصحية اللازمة، مع الاستمرار في تقديم تجربة طعام مميزة ضمن إطلالة بانورامية ساحرة.

وعلاوة على التحقق من درجة الحرارة والسماح لأربعة أشخاص كحد أقصى باستخدام المصعد وتوفير معقمات اليدين المجانية للضيوف عند الوصول، يمكن للزوار تسجيل طلباتهم دون التواصل مع طاقم العمل بفضل قائمة الطعام الرقمية الخاصة بالمطعم. إذ يكفي مسح رمز الاستجابة السريعة أو الضغط هنا ليتمكن الزوار من الوصول إلى تشكيلة استثنائية من الأطباق الآسيوية والمشروبات المبتكرة.