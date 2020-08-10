في دبي وأبو ظبي، مطعم بيتزا بخيار صحي من عجينة القرنبيط

أعلنت "بليز بيتزا"، عن إطلاق أحدث إضافة لقائمتها؛ وهي عجينة القرنبيط قليلة الكربوهيدرات والخالية من الغلوتين.

وتقول الشركة في بيان إن توفر العجينة الجديدة، بالإضافة إلى إضافات البيتزا الطازجة والمتنوعة، تتيح للضيوف اختيار المكونات التي يفضلونها، وتعكس مكانة بليز كعلامة تجارية شاملة لِجميع الأذواق. إنها أيضًا طريقة جديدة تمامًا للاستمتاع بالبيتزا حتى مع حمية تتطلب كربوهيدرات قليلة.



قال الشيف التنفيذي لبليز بيتزا، برادفورد كينت: "من خلال إطلاقنا لعجينة القرنبيط، نحن نعيد ابتكار طريقة تفكير الزبائن؛ بالإضافة لطريقة اختيارهم وأكلهم للبيتزا". وأضاف: "لقد حرصنا على جعل البيتزا خيارًا، حتى لِأولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا منخفض الكربوهيدرات."



بالإضافة إلى عجينة القرنبيط، فان بليز بيتزا تستمر بتقديم عجينة بليز الأصلية، والعجينة السميكة والعجينة الخالية من الغلوتين، وجميعها تُحضر يومياً في مطاعم بليز بيتزا.



يمكن لمحبي بليز بيتزا الاستمتاع بالبيتزا اللذيذة في أفرعنا في الغاليريا – جزيرة الماريه في أبو ظبي وفي دبي مول – دبي وأيضاً من خلال خدمة التوصيل المنزلي وخدمة الطلبات الخارجية.