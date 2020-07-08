مطعم بومباي بورو يعلن عن إعادة افتتاح أبوابه في مركز دبي المالي العالمي

بعد النجاح الكبير الذي حصده المطعم عند إطلاقه، يفتتح بومباي بورو أبوابه مجدداً، ويحرص على وضع صحة وسلامة ضيوفه وفريق العمل على قائمة أولوياته. وعلاوة على التحقق من درجة الحرارة وتوافر معقمات اليدين المجانية في أنحاء المطعم، سيحظى الزوار بتجربة الطلب دون التواصل مع طاقم العمل بفضل قائمة الطعام الرقمية الخاصة بالمطعم، إذ يكفي مسح رمز الاستجابة السريعة ليتمكن الزوار من الوصول إلى تشكيلة من الأطباق الهندية المحضرة من مجموعة متنوعة من المكونات والتوابل والنكهات النادرة.ويقدم بومباي بورو، الذي جاء افتتاحه برعاية كاركول كونسبتس، واحدة من أكبر شركات المطاعم الرائدة في الهند، توليفات عصرية ومتميزة من الأطباق الصغيرة ذات المكونات الفريدة والأطباق المشوية المتنوعة، بدءاً من دجاج بودي جونتور، وهاليم باتي مع خبز سافرون شيرمال، وصولاً إلى آم باباد بانير، وأجنحة الدجاج بالفلفل "ناجا جوست بيبر وينجز"، والروبيان المشوي على الفحم مع توابل بانش فوران، والتي تشكل الخيار المثالي لبداية الوجبة الشهية والمكونة من أطباق كبيرة وغنية بالنكهات ترضي تطلعات الذواقة.

ويساهم اختيار التوليفات المناسبة في تقديم مذاق مميز والارتقاء بسوية النكهات الشهية لكل طبق كبير. وتشتمل قائمة الطعام على أطباق متميزة، مثل وجبة الخضروات بالكاري "بومباي لانش هوم فيج كيري"، والأرز المغلّف بأوراق الموز، وطبق ماريو المكون من الروبيان بالمانجو والأرز بجوز الهند، وطبق السلطعون كراب روتي من مدينة تشيناي، ولحم الضأن المدخن من مدينة جودبور.

ويتيح بومباي بورو للزوار أطباقاً شهية غنية بالنكهات وتشكيلة متميزة من المشروبات ضمن أجواء هندية تلتزم بتوفير أعلى مستويات الصحة والسلامة. وإضافة إلى ذلك، سيحصل الزوار عند الحجز المسبق على حسم بقيمة 10% على الفاتورة الإجمالية عند استخدام الرمز BB2020، ويستمر هذا العرض حتى نهاية شهر يوليو.

عروض إعادة الافتتاح



احتفاءً بإعادة افتتاح المطعم، يقدم بومباي بورو عرض غداء لفترة محدودة، وذلك عند شراء 3 وجبات من قائمة غداء إكسبريس بومباي بورو. ويبدأ الغداء مع طبق تشاركي من شوتني باباد توكري، وقائمة أطباق المقبلات الصغيرة، يليها طبق رئيسي واحد من تشكيلة واسعة من المشاوي السريعة أو الأطباق الكبيرة أو أطباق البرياني، وذلك مقابل 79 درهم إماراتي للشخص الواحد.

كما يتيح ركن المشروبات للزوار الراغبين بالاستمتاع بمشروب متميز في منتصف اليوم أو بعد العمل عرض الساعة السعيدة المستوحى من أنتيز بار، حيث شهدت بومباي في خمسينيات وستينيات القرن الماضي حظراً على بعض أنواع المشروبات، ولتفادي قوانين الحظر قدّمت السيدات المشروبات في منازلهن، وأُطلق على أركان المشروبات غير الرسمية هذه اسم أنتيز بارز. ويدعو بومباي بورو ضيوفه إلى الاستفادة من عرض الساعة السعيدة اليومي، من الساعة 4 عصراً حتى الساعة 8 مساءً، لإحياء ذكرى تلك المرحلة التاريخية، مع مجموعة من كوكتيلات باوا الرائعة والتوليفات المنعشة الجديدة. كما يقدم المطعم مشروباً مجانياً عند شراء مشروب آخر احتفاءً بإعادة الافتتاح.

ذا جالي كيتشن

وللراغبين بالاستمتاع بالمأكولات الهندية الطازجة والسريعة، يوفر ذا جالي كيتشن، مطبخ الوجبات السريعة التابع لبومباي بورو، مأكولات هندية أصيلة، إلى جانب توليفات جديدة بالكامل. وتوفر الوجهة خدمة الطلبات الجاهزة لوجبات مميزة تناسب الإيقاع السريع في مركز دبي المالي العالمي بدءاً من قطع دوسا بوكتس الخالية من الجلوتين ووصولاً إلى البرياني. وإلى جانب الأسعار المناسبة، تتوفر الآن توليفات جديدة تجمع الأطباق المفضلة مع السمبوسك أو البطاطس أو مشروب لاسي المانجو أو شاي كاداك.

خدمة توصيل الطلبات الخارجية

يمكن لضيوف بومباي بورو الآن الاستمتاع بالأطباق الهندية الشهية من منازلهم، حيث أصبح بإمكانهم طلب أطباقهم المفضلة عبر زوماتو وديليفرو وكريم وطلبات.

يدعو بومباي بورو زواره لاختبار تجربة لا تنسى مع الأطباق الهندية المتميزة!

يقع مطعم بومباي بورو في قرية البوابة 3 ضمن مركز دبي المالي العالمي، أسفل كابيتال كلوب، بجوار سوذبيز ومقابل البوابة 2

يقع جالي كيتشن في الطابق الأرضي، ويقدم الطلبات الخارجية يومياً، من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 10 مساءً.

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الموقع الإلكتروني: www.bombayborough.in