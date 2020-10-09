كيف يستعد المستثمرون للانتخابات الأمريكية الشهر القادم؟

ففي حال كانت نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية موضع خلاف فمن المتوقع أن نشهد توجّها واسع النطاق نحو بيع الأسهم، مع تقلّبات أعلى

تراجع مضاعفات التقييم ، وستكون أسهم الفئات مرتفعة المخاطر هي الأسوأ من حيث الأداء.

ستين جاكوبسن، كبير الاقتصاديين ومدير شؤون الاستثمار لدى ساكسو بنك يوضح بالقول: "نخشى أن تشكل انتخابات الرئاسة الأمريكية أكبر خطر سياسي شهدناه منذ عقود، حيث تلتقي نهاية الدورة الاقتصادية بقضايا عدم المساواة، والاضطرابات الاجتماعية، وجنون السوق المدفوعة بالاستجابة السياسية لهذه الأزمة الاقتصادية العميقة متمثلةً بمعدلات فائدة صفرية، ودعم لا محدود من الحكومة والبنك المركزي. ويعكس الدعم الرسمي الهائل، مع ضمانات الطلب وفرص العمل في عالم رأسمالية الدولة، الحجم غير المسبوق للهجوم الذي تتعرّض له الأسواق والحرّيات الفردية.

بالنسبة لمجموعة ساكسو بنك، توجد ثلاثة مسارات واحتمالات متميّزة اعتباراً من الآن وحتى يوم التنصيب بتاريخ 20 يناير 2021: انتخابات بنتائج موضع خلاف: (نسبة الاحتمال 40%)؛ فوز نظيف لبايدن (نسبة الاحتمال 40%)؛ وفوز لترامب (نسبة الاحتمال 20%).

شهدت أسواق الأسهم الأمريكية أداءً جيداً في ظل إدارة ترامب. وقد يؤدي فوز بايدن إلى زيادة التقلّبات، وانجرار السوق إلى زيادة الضرائب.

قد يشكل فوز بايدن رياحاً معاكسة للأسهم، حيث اقترح بايدن رفع المعدل القانوني للضريبة من 21% إلى 28% على دخل الشركات، وزيادة ضريبة الدخل العالمي غير الملموس ذي الضريبة المنخفضة من 10.5% إلى 21%. كما ارتأى رفع الحد الأدنى من معدل ضريبة الشركات إلى 15%، وفرض ضريبة رواتب الضمان الاجتماعي على أصحاب الدخول المرتفعة. ويتوقع أن تحدث هذه التغييرات الضريبية تراجعاً في أرباح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 9% – هذا قبل وقوع تأثيرات من الدرجة الثانية، وتتضمن تغيير معنويات المستثمرين وما يعنيه ذلك من تأثير على التقييمات. وستلحق هذه العوامل الضرر الأكبر في خدمات الاتصالات، والرعاية الصحية، وتكنولوجيا المعلومات حيث تمتلك تلك الشركات أدنى معدلات ضرائب بشكل عام، فضلاً عن كونها من كبار مستخدمي الأصول غير الملموسة. والسؤال المطروح هنا يدور حول مدى جرأة بايدن على تنفيذ التغييرات الضريبية مع خلفية اقتصادية ضعيفة".

وفي حال فوز بايدن فإن القطاعات التالية ستتأثر، وسيتعزز مثلا قطاع الطاقة الخضراء، مع تراجع قطاع النفط والغاز.

وسيتأثر قطاع التكنولوجيا يتأثر سلباً (ضريبة الدخل العالمي غير الملموس ذي الضريبة المنخفضة)، كما سيجري تعزيز البنية التحتيّة، وقد تواجه الشركات المالية تبعات سلبية، ويتوقع ارتفاع أسهم الماريجوانا.

أما في حال فوز ترامب، فسيشهد قطاع النفط والغاز تحسنا وازهارا، مع تفوّق الشركات ذات رأس المال الصغير، وارتفاع أسهم البنية التحتيّة، وستكون ستاندرد آند بورز 500، وناسداك 100 في فترة راحة، ويمكن أن تتجه شركات التكنولوجيا الصينية نحو البيع، كذلك الحال مع توجّه أسهم قطاع الرعاية الصحية.

وكان لافتا ما حصل أمس في إعلان مكتب التحقيقات الفدرالي أنه أحبط مؤامرة لخطف حاكمة ولاية أميركية وإشعال "حرب أهلية بحسب وكالة أ ف ب. حيث اتهم 13 رجلا ينتمون إلى مجموعة أميركية يمينية متطرفة بالتآمر لأشهر من أجل خطف الحاكمة الديموقراطية لولاية ميشيغن غريتشن ويتمر المعارضة بشدة للرئيس الجمهوري دونالد ترامب وبدء "حرب أهلية"، وأن مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) أحبط خطتهم بفضل مبلّغين وعملاء اخترقوا صفوفهم.



هناك بالطبع خطوط رئيسية لسياسة كل من بايدن وترامب إزاء العلاقات الخارجية، مثل الموقف المتشدد لترامب من الاتفاق النووي مع ايران وكوبا وكوريا الشمالية والصين، على النقيض من بايدن في موقفه من هذه القضايا. كذلك هو الحال مع التعامل مع حلف الناتو الذي يتوقع أن يشهد تعاونا وثيقا في حال فوز بايدن فيما يتمسك ترامب بموقفه الانعزالي ضد الحروب وإرسال الجنود الأمريكيين إلى الخارج.