القابضة تستحوذ على حصة 22 في المئة من أسهم أرامكس

ويلفت مرتضى حسين، قائم بأعمال رئيس الإستثمارات البديلة وعمليات الدمج والاستحواذ في "القابضة: "تحظى أرامكس بمكانة ريادية كمزوّد لحلول النقل والخدمات اللوجستية، حيث تكمّل هذه الخطوة محفظة استثماراتنا في قطاع الخدمات اللوجستية، والتي تضم كلا من موانئ أبوظبي ومطارات أبوظبي والاتحاد للقطارات، لنمضي في مسيرتنا لتوسعة المنظومة اللوجستية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وعلى الرغم من التحديات التي يشهدها السوق، فإننا واثقون من النهج الراسخ الذي تتبعه أرامكس لمواصلة تعزيز مكانتها الرائدة في هذا القطاع، وتحفيز جهود إمارة أبوظبي التي تهدف لتكون لاعباً رئيسياً في مجال التجارة والخدمات اللوجستية عالمياً.

ويتابع بالقول:"في ظل زيادة الطلب على خدمات التجارة الإلكترونية هذا العام، تحظى عمليات أرامكس في خدمات استلام وتوصيل البضائع بأهمية جوهرية لتحقيق النمو."



وتم الاستحواذ على هذه الحصة من أسهم "أرامكس" عبر مجموعة من صفقات التداول، فضلاً عن صفقة مباشرة خاصة بين الطرفين بحسب البيان.